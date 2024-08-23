Определился соперник украинок в четвертьфинале Евробаскета 3х3

Женская сборная Украины 3х3 в четвертьфинале чемпионата Европы сыграет против Испании. Это стало известно по завершении первого игрового дня континентального первенства в Вене, Австрия.

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Сборная Украины провела два матча – обыграла Италию и уступила Франции, заняв второе место в группе А.

В четвертьфинале, куда вышли две лучшие команды группы, подопечные Юрия Процюка выходили на победительницу группы С. Ею стала сборная Испании. Испанки и сборная Австрии обыграли в первых для себя матчах Азербайджан (Испания выиграла 20:12), а затем в очном матче Испания обыграла Австрию 20:14.

Сборная Испания в этом же составе, выступающем на чемпионате Европы, в начале августа завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже – стали вторыми в группе, обыграли в полуфинале США в овертайме 18:16 и минимально уступили Германию в финале 16:17.

Также Испания выиграла четыре из пяти этапов Женской серии 3х3 этого сезона, в которых участвовала. В частности, в Пуатье в конце июня Испания обыграла Украину в полуфинале 20:13.

Матч Испания – Украина в четвертьфинале чемпионата Европы 3х3 пройдет 24 августа. Начало в 21:15 по Киеву.

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