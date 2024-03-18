Определились все пары 1/4 финала Суперлиги Favbet
За день до завершения регулярного чемпионата Суперлиги Favbet определились все пары первого раунда плей-офф. По итогам регулярного сезона в 1/4 финала сыграют:
"Днепр" (1) – "Политехника-Галичина" (8)
"Ровно" (2) – "Старый Луцк" (7)
"Киев-Баскет" (3) – "Прикарпатье-Говерла" (6)
"Запорожье" (4) – "Черкаськи Мавпы" (5)
Серии четвертьфиналов, полуфиналов, финала и матчи за третье места пройдут до двух побед.
Преимущество домашней площадки в первом раунде будут иметь команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата места с первого по четвертое.
Все команды, получившие разрешения военных администраций, домашние матчи серий будут проводить на домашних площадках.
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