Сборная Украины осталась без медалей на чемпионате мира по художественной гимнастике. Что произошло

Сборная Украины не смогла завоевать медали на чемпионате мира по художественной гимнастике 2026 года во Франкфурте. Украинки заняли пятое место в групповом многоборье, а в финале упражнения с пятью мячами остановились в 0,100 балла от "бронзы".

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В групповом многоборье украинская команда набрала 54,900 балла после двух упражнений и на промежуточном этапе занимала первое место. По итогам выступлений всех групп сборная Украины завершила соревнования пятой, повторив свой результат чемпионата мира 2023 года.

Победу в многоборье одержала Испания, второй стала Япония, третье место заняла Бразилия. Эти три сборные получили олимпийские лицензии на Игры 2028 года.

Украинки также вышли в оба финала отдельных упражнений. В программе с пятью мячами команда получила 28,300 балла и заняла четвертое место. "Бронзу" завоевала Болгария с результатом 28,400, "серебро" досталось Китаю с 28,900 балла, а "золото" выиграла Бразилия, набравшая 29,450.

В финале упражнения с тремя обручами и двумя парами булав сборная Украины стала пятой.

В групповых упражнениях Украину представляли Диана Баева, Александра Ющак, Валерия Перемета, Кира Ширикина, Полина Городничая и Таисия Редька.

Как сообщал OBOZ.UA, Таисия Онофрийчук не смогла завоевать олимпийскую лицензию по итогам чемпионата мира 2026 года по художественной гимнастике, который прошел в немецком Франкфурте. Украинка заняла четвертое место в индивидуальном многоборье, тогда как путевки на Игры в Лос-Анджелесе получили только призеры соревнований.

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