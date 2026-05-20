'Они должны сесть за стол переговоров': Соболенко пожаловалась на 'ненависть от людей' из Украины

Первая ракетка мира Арина Соболенко пожаловалась на то, что получила много негатива со стороны украинцев после начала полномасштабного вторжения РВ в нашу страну. По словам беларуской теннисистки, в очередной раз спряталась за словами о мире во всем мире.

Об этом Соболенко заявила в интервью изданию Vogue. 28-летняя уроженка Минска подчеркнула, что категорически не согласна с критикой в свой адрес, а также повторила традиционные нарративы кремлевской пропаганды о братстве народов и необходимости "сесть за стол переговоров и разобраться со своими проблемами".

"Было тяжело, сколько ненависти я получала от людей в туре. Один тренер набросился на меня, сказав, что это я бросаю бомбы. Очевидно, что я хочу мира для всех. Я не хочу этой войны. Они должны сесть за стол переговоров и разобраться со своими проблемами. Но я также думаю, что спорт – это платформа и место, где мы можем объединиться, а не воевать друг с другом, как будто у нас своя война. Объединиться, быть вместе, показать мир. Долгое время украинцы и белорусы были как братья и сестры. Мы одинаковые. Мы все тесно связаны. А теперь между нами огромная стена, и я не знаю, исчезнет ли она когда-нибудь", – сказал Соболенко.

Ранее Vogue попал под жесткую критику болельщиков после того, как накануне Roland Garros выпустил обложку с Ариной Соболенко.

Как сообщал OBOZ.UA, украинки Элина Свитолина и Марта Костюк входят в топ-10 фавориток Roland Garros 2026. Две лучшие теннисистки Украины блестяще проводят грунтовый сезон и за последние две недели поочередно взяли турниры серии 1000 в Мадриде и Риме.

