"Она же присела". Тренер Магучих рассказала про "прикольчик", который случился с Ярославой на финале ЧЕ по легкой атлетике

Ярослава Магучих завоевала третье подряд "золото" чемпионата Европы по прыжкам в высоту, уверенно выиграв финал с результатом 1,97 м. После соревнований ее тренер Татьяна Степанова объяснила ошибки украинки на высоте 2,01 м и рассказала о необычном эпизоде во время выступления.

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На чемпионате Европы-2026 Магучих стала победительницей соревнований по прыжкам в высоту, взяв 1,97 м с первой попытки. Этот результат принес украинке рекордное третье подряд "золото" континентального первенства.

Тренер спортсменки Татьяна Степанова отметила, что на ход финала серьезно повлиял встречный ветер. По ее словам, погодные условия помешали ряду соперниц, в том числе британке Морган Лейк и сербке Ангелине Топич, однако на выступлении Магучих сказались значительно меньше.

Степанова подчеркнула, что украинка допустила лишь одну ошибку по пути к победе: не смогла взять 1,95 м с первой попытки. Уже в статусе чемпионки Европы Магучих трижды штурмовала высоту 2,01 м, однако безуспешно.

Объясняя причины неудачных попыток, тренер рассказала о технической ошибке спортсменки.

"Был прикольчик. Магучих растянула шаги по дуге и решила взять это силой, а нужно было просто легко держаться высоко на стопе. Она же присела, но видно, что сила есть. Если бы сделала все красиво и легко, то взяла бы 1,95 м с первой попытки. И 2,01 м тоже можно было брать", – сказала Степанова в комментарии для "Суспільне Спорт".

Также тренер высоко оценила выступление другой украинской прыгуньи Ирины Геращенко, которая заняла место в топ-5. Для спортсменки этот старт стал крупнейшим турниром после возвращения в сектор после рождения ребенка.

Следующим соревнованием для Магучих станет чемпионат мира по легкой атлетике в Будапеште, который стартует 10 сентября.

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