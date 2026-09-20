Олимпийская чемпионка надела фантастический "костюм будущего" и победила на супертурнире по легкой атлетике в Англии. Видео

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Кили Ходжкинсон выиграла забег на 800 метров на коммерческом турнире Athlos в Лондоне и получила главный приз в размере 50 тысяч фунтов. Уникальность события состояла в том, что на Кили был надет футуристический соревновательный комбинезон Nike, впервые представленный на соревнованиях.

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24-летняя британка вышла на старт в полностью черном облегающем костюме, закрывавшем тело от ладоней до щиколоток.

Необычный дизайн включал открытую спину и специальный вырез для хвоста, а образ дополняли солнцезащитные очки и переливающиеся шиповки.

В финальном забеге на 800 метров Ходжкинсон уверенно заняла первое место с результатом 1 минута 56,40 секунды. Ближайшую соперницу британка опередила более чем на две секунды.

После победы спортсменка рассказала, что работа над экипировкой велась совместно с командой Nike около года.

По словам Ходжкинсон, при создании образа использовались идеи, вдохновленные выступлениями олимпийской чемпионки Кэти Фримен, которая в 2000 году вышла на дорожку в необычном комбинезоне.

Британка отметила, что проект объединил элементы моды, науки и спортивных технологий. При этом она подчеркнула, что настояла на сохранении открытого выреза для волос, несмотря на рекомендации специалистов по аэродинамике.

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