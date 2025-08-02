Олимпийская чемпионка и действующая чемпионка мира арестована за нападение на бойфренда

Американская легкоатлетка Ша’Карри Ричардсон, действующая чемпионка мира на дистанции 100 метров, была арестована на прошлых выходных по подозрению в нападении на своего бойфренда Кристиана Коулмана в международном аэропорту Сиэтл-Такома. Согласно полицейскому протоколу, полученному агентством Associated Press, Ричардсон была задержана в воскресенье по обвинению в домашнем насилии четвертой степени.

Видео дня

Тем не менее, уже в четверг она приняла участие в предварительном забеге на 100 метров на чемпионате США по легкой атлетике в Юджине, штат Орегон. Как действующая чемпионка мира, она автоматически отобрана на сентябрьский чемпионат мира в Токио.

25-летняя спортсменка была доставлена в следственный изолятор SCORE в городе Де-Мойн, штат Вашингтон, в 18:54 в воскресенье и отпущена в понедельник в 13:13.

"USATF в курсе произошедшего, но не будет давать комментарии по этому поводу", — заявила Федерация лёгкой атлетики США.

Агент Ричардсон пока не ответил на запрос прессы.

Согласно полицейскому докладу, сотрудник аэропорта получил сообщение от представителя службы безопасности TSA о ссоре между Ричардсон и её парнем, также спринтером Кристианом Коулманом.

После просмотра записей с камер наблюдения офицер зафиксировал, как Ричардсон левой рукой хватает рюкзак Кристиана и резко вырывает его. Затем она преградила ему путь, в результате чего Коулман был оттолкнут и врезался в стену. Позднее на видео также видно, как Ричардсон бросает в него какой-то предмет — предположительно наушники.

В полицейском отчёте также указано:

"Мне сообщили, что Коулман отказался продолжать участие в расследовании и не захотел быть признан потерпевшим".

Ричардсон выиграла "золото" на чемпионате мира 2023 года в Будапеште на дистанции 100 метров, а затем взяла "серебро" на Олимпиаде в Париже. Также она стала олимпийской чемпионкой в составе эстафеты 4×100 метров.

В 2021 году Ша’Карри пропустила Олимпийские игры в Токио после положительного теста на марихуану на отборочном турнире в США.

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