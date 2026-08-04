Официально. Олег Лужный возглавит сборную Украины. Стали известны подробности назначения знаменитого специалиста наставником команды U19

Олег Лужный официально станет главным тренером юношеской сборной Украины U19. Первый сбор руководством легендарного экс-футболиста, "желто-синяя" команда проведет уже в сентябре перед международным турниром в Испании.

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57-летний специалист сменит на этом посту Дмитрия Михайленко, который возглавил молодежную сборную Украины U21. Информацию о назначении Лужный подтвердил в комментарии Sport.ua.

По словам нового наставника, главная задача тренеров юношеских и молодежных сборных Украины заключается в подготовке футболистов для национальной команды.

"Перед тренерами наших юношеских сборных, в частности U18, U19 и U21, стоит главная задача: подготовить хороших игроков для первой команды. И чем лучше мы будем это делать, тем быстрее молодые футболисты попадут в национальную сборную", – сказал Лужный.

К исполнению обязанностей он приступит осенью. Уже в сентябре сборную Украины U19 ожидает международный турнир в Испании, где команда должна собраться 19 сентября.

Лужный также сообщил, что работа по формированию состава только началась.

"Мы только начали работать", – отметил новый главный тренер юношеской сборной Украины.

Перед Лужным поставлена задача развивать игроков юношеской команды и помогать им быстрее адаптироваться к требованиям международного футбола. Особое внимание будет уделено подготовке футболистов для дальнейшего выступления за старшие сборные Украины.

Новый главный тренер продолжит совмещать работу в команде с деятельностью в Украинской ассоциации футбола. С января 2024 года он занимает должность председателя Комитета профессионального футбола УАФ.

Для Лужного это первое за много лет возвращение на должность главного тренера. Последним клубом, который он самостоятельно возглавлял, была "Таврия" в сезоне-2012/13. После этого бывший защитник "Динамо" и лондонского "Арсенала" работал в тренерских штабах, в том числе в киевском клубе с 2017 по 2019 год.

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