'Общее с Россией': в РФ назвали Дерюгину 'советским наследием' и 'отменили' украинскую школу гимнастики

Олимпийская чемпионка Светлана Журова снова продемонстрировала, как в России пытаются всячески унизить украинцев и их стремление к свободе. Депутатка Государственной думы выразила нелепое мнение о том, что гимнасты в нашей стране являются "плодом советской школы", к которой имеет отношение Россия.

Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт", комментируя бойкот нашей командой турнира в Париже, на который допустили так называемых нейтральных россиян. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина выдала миф о том, что украинской школы гимнастики не существует, а легендарная Ирина Дерюгина должна быть благодарна России.

"Украина в гимнастике хороша. Жалко, что их спортсмены не участвовали. У нас с Украиной общее наследие гимнастики с Советского Союза. Они выходцы советской школы, у них нет своей украинской школы гимнастики. Они могут сказать, что за последние годы они создали свою школу. Но как бы неприятно это не было для них, это все-таки по-прежнему советское наследие, общее с Россией. Ирина Дерюгина – это плод советской школы гимнастики", – сказала Журова.

Ранее министр спорта России Михаил Дегтярев набросился с нелепыми обвинениями в адрес Дерюгиной, обвинив Украину в "международном спортивном терроризме".

Отметим, что на турнире в Париже победила россиянка Ангелина Мельникова. Она выступает за подконтрольный Минобороны РФ клуб ЦСКА, что уже нарушает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Она также баллотировалась в депутаты Воронежской городской думы от пропутинской партии "Единая Россия". Кроме того, на своей странице в социальной сети Instagram спортсменка демонстрировала символ войны Z, а также поддерживала сборы в помощь оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA, российский пропагандист Дмитрий Губерниев заявил, что спортсмены, которые поддерживают войну, "несут миру радость".

