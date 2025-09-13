Официально. Сборная Украины по спортивной гимнастике устроила бойкот и отказалась выступать на Кубке Мирового Вызова в Париже

Сборная Украины по спортивной гимнастике не выйдет на помост Кубка Мирового Вызова, который пройдет 13–14 сентября в Париже. В стартовом протоколе турнира украинские атлеты отсутствуют, хотя ранее в предварительной заявке значились сразу семь спортсменов.

Изначально в состав входили Назар Чепурный, Богдан Супрун, Владислав Грико, Игорь Дищук, Виктория Иваненко, Дарья Чорна и Диана Лобок. Однако официальный сайт Федерации гимнастики Франции опубликовал финальный стартлист без представителей Украины.

При этом в списке участников присутствует так называемая "нейтральная" гимнастка из России Ангелина Мельникова.

Она выступает за ЦСКА, имеет прямое отношение к путинскому режиму и даже участвовала в местных выборах в Воронеже от партии "Единая Россия".

Ранее президентка Федерации гимнастики Украины Ирина Дерюгина заявляла, что Украина готова бойкотировать турнир, если Международная федерация гимнастики будет игнорировать собственные правила по предоставлению нейтрального статуса россиянам.

Кубок Мирового Вызова в Париже является четвертым этапом серии FIG World Challenge Cup .

Дата и место: 13–14 сентября 2025 года, Accor Arena в Париже (зал, где проходили соревнования Олимпиады-2024).

Формат: индивидуальные соревнования по видам (специализация на каждом снаряде). В субботу — квалификации, в воскресенье — финалы.

индивидуальные соревнования по видам (специализация на каждом снаряде). В субботу — квалификации, в воскресенье — финалы. Статус: это 4-й этап Кубка Мирового Вызова , после Варны, Копера и Ташкента. Впереди — еще два этапа в Венгрии и других странах.

это , после Варны, Копера и Ташкента. Впереди — еще два этапа в Венгрии и других странах. Участие: около 50 стран, включая Францию, Германию, Италию, Великобританию, США, Японию, Канаду и др. Украина в списке упоминалась, но уже фактически не выступит.

около 50 стран, включая Францию, Германию, Италию, Великобританию, США, Японию, Канаду и др. Украина в списке упоминалась, но уже фактически не выступит. Программа: в воскресенье — финалы и церемонии награждения.

в воскресенье — финалы и церемонии награждения. Цель: турнир считается началом нового олимпийского цикла после Парижа-2024 и важным этапом на пути к Олимпиаде в Лос-Анджелесе-2028.

