В России заявили, что их спортсмены, которые поддерживают войну, 'несут миру радость'

Российский пропагандист Дмитрий Губерниев выразил невероятно циничное и аморальное мнение о том, что спортсмены из страны-агрессорки "несут миру радость". Комментатор пропагандистского телеканала "Матч ТВ" особо отметил выступление на турнире в Париже гимнастки Ангелины Мельниковой, которая получила "нейтральный статус", несмотря на открытую поддержку войны в Украине и диктатора Владимира Путина.

Об этом Губерниев заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Так называемый журналист, который получил известность благодаря работе на турнирах по биатлону, выразил восхищение решением Международной федерации гимнастики (FIG) и самой 25-летней Мельниковой.

"Ангелина Мельникова победила в легендарном парижском зале при аншлаге. Это лишний раз говорит о том, что при первой возможности нашим спортсменам нужно выступать, особенно чемпионам такого уровня. Молодцы и международная федерация, и наша – российские гимнасты в итоге получили допуск на международные турниры. Выступление Мельниковой и ее победы – это радость и счастье для всех. Такие спортсмены, как Ангелина, несут миру радость. Еще и поэтому наши ребята должны выступать", – сказал Губерниев.

Отметим, что Мельникова выступает за ЦСКА, что уже нарушает рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК). Она также баллотировалась в депутаты Воронежской городской думы от пропутинской партии "Единая Россия". Кроме того, на своей странице в социальной сети Instagram спортсменка демонстрировала символ войны Z, а также поддерживала сборы в помощь оккупантам.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная Украины по спортивной гимнастике бойкотировала международный турнир в Париже из-за допуска россиян.

