'Смотрите, чтобы Харлан не видела страха в ваших глазах': глава НОК рассказал о секретах работы с легендарной чемпионкой и роли тренера в победах

Президент Национального олимпийского комитета Вадим Гутцайт рассказал о значении тренера в победах спортсмена, в частности, вспомнил, как просил наставников смотреть на Ольгу Харлан настолько уверенно, чтобы она не чувствовала страха в их глазах и даже на мгновение не усомнилась в своих возможностях.

По словам главы НОК и олимпийского чемпиона по фехтованию, даже когда атлет многое выиграл и считает, что всему научился, ему все равно нужен наставник.

"Когда я был спортсменом и стал олимпийским чемпионом, то подумал, что меня уже не нужно тренировать, я могу обойтись и без тренера. А через несколько лет, когда я очень захотел вернуться, наставник уже меня не принял. Сказал: "Ну ты же ушел... Поэтому уже тренируйся там, где ты тренируешься". Поэтому я считаю, что тренеры и очень профессиональные тренеры – это залог успеха", – признался Гутцайт.

"Не могут спортсмены выигрывать без тренеров. Одно время у каждого спортсмена есть период, когда он ловит какую-то звезду, как говорят, и он считает, что уже может все сам. Нет. Когда ты работаешь с тренером, когда тренер тебе помогает – это совсем другое", – уверен Вадим Маркович.

Глава НОК вспомнил, как во время своей тренерской карьеры и сотрудничества с олимпийской чемпионкой по фехтованию на саблях Ольгой Харлан просил других наставников и членов команды

"Знаете, когда-то, когда Харлан выходила на дорожку, я никогда не был с ней. Но тем, кто стояли с ней рядом, я всегда говорил: "Смотрите на нее так уверенно, чтобы она не видела страха в ваших глазах, чтобы она видела, что вы уверены. И даже когда она проигрывает, то должна чувствовать, что вы уверены, что она выиграет", – отметил председатель НОК.

"Поэтому тренер – это залог успеха. Как себя ведет тренер, как он формирует понимание победы. Когда я был ребенком и каждый день приходил на свою тренировку, то тренер мне каждый день говорил: "Кем ты хочешь стать?" Я отвечал: "Олимпийским чемпионом". И он формировал мое понимание, что я хочу стать олимпийским чемпионом", – вспомнил Гутцайт.

