'О, мовный фронт. Иди кастрюлю надень'. Жена футболиста сборной Украины набросилась на украинцев

Жена футболиста сборной Украины Ефима Конопли угодила в скандал после своей реакции на обстрел Львова. Анастасия Конопля (в девичестве Гладун), которая вместе с мужем и дочкой живет во Львове, описала свои эмоции после обстрела города межконтинентальной баллистической ракетой "Орешник", которую запустили российские оккупанты.

Видео дня

"Я проснулась ночью от ударной волны после "Орешника". Думаю, что со сна, ну все. Пипец. Ядерка. Последние секунды жизни. Сейчас все снесет. Какое счастье было осознать, что это – ПРОСТО-НАПРОСТО "ОРЕШНИК". Сюр..." – написала по-русски Анастасия в своем Telegram-канале (авторские стиль и пунктуация сохранены).

Пользователи в комментариях не оценили сарказм 26-летней девушки, а также то, что она пишет на языке страны, которая ее чуть не убила. Один из пользователей переиначил фразу Конопли на "российский лад", после чего Анастасия распсиховалась, став оскорблять украинцев.

Спустя некоторое время Конопля удалила свой комментарий, опубликовав другой, в котором уже на украинском языке заявила, что "ей не нужен хайп", и пожелала тем, кто ей пишет гадости, "вариться в своем дерьме".

Напомним, воздушное командование "Запад" Воздушных сил ВС Украины информировало, что 8 января в 23 часа 47 минут враг нанес ракетный удар по объектам инфраструктуры во Львове, применив баллистическую ракету. Воздушная цель двигалась со скоростью около 13 тыс. км/час по баллистической траектории.

Ранее сообщалось, что обнаруженные обломки, по предварительным оценкам, принадлежат к ракетному комплексу врага "Орешник". Применение такой ракеты по гражданской инфраструктуре в СБУ квалифицируют как военное преступление захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в минобороны РФ цинично заявили, что "Орешник" был якобы "местью" Украине за вымышленную атаку на резиденцию военного преступника Владимира Путина.

