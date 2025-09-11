'О ЧМ можно забыть': вратарь сборной Украины раскритиковал партнеров и сказал, что будет, если не выиграть в Исландии

Вратарь сборной Украины Анатолий Трубин призвал своих партнеров по национальной команде пересмотреть свое отношение к выступлениям в ее составе. Голкипер лиссабонской "Бенфики" также назвал ключевым поединок против Исландии в квалификации к чемпионату мира-2026, который состоится 10 октября.

Видео дня

Об этом Трубин заявил в интервью официальному сайту Украинской ассоциации футбола (УАФ), комментируя ничью в игре с Азербайджаном. По словам 24-летнего футболиста, только победа в Рейкьявике оставит шансы для сборной Сергея Реброва добыть путевку на первенство планеты, для чего все игроки должны выложиться на 100%.

"Мы очень расстроены и разочарованы. Если мы хотим чего-то достичь, надо выигрывать у таких соперников. Неважно, какое поле, – необходимо побеждать. Не хватило агрессии с первых минут. Лишь когда счет стал 1:1 в конце матча, то стали атаковать, подавать, появились удары. Каждый должен задуматься индивидуально и приезжать в сборную с другим настроением. Если мы хотим играть на чемпионате мира, то нет никаких отмазок. Надо выходить, выгрызать и побеждать. Если в следующей игре не победим, то о мировом первенстве можно забыть", – сказал Трубин.

Отметим, что Ребров закрыл комментарии на своей странице в социальной сети Instagram после призывов к отставке. Кроме того, искусственный интеллект назвал тренера, который мог бы сменить нынешнего наставника сборной.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети было опубликовано видео того, что фанаты сделали с футболистами сборной Украины после матча с Азербайджаном.

