'Новый Усик' выиграл бой нокаутом в первом же раунде. Видео

Перспективный кубинский супертяжеловес Дайньер Перо (10-0, 8 КО), которого называют "Более тяжелой версией Александра Усика", уверенно разобрался с возрастным американцем Уолтером Бёрнсом (8-3, 6 КО). Главный бой на шоу в Caribe Royale Orlando (США) завершился в первом же раунде.

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Поединок начался с мощного левого хука от Перо, который прошёл через защиту соперника. Бёрнс тяжело упал на настил ринга, но, несмотря на рассечение, сумел подняться и продолжить бой.

Однако попытки американца вернуться в схватку оказались безуспешными. Он выглядел уставшим и нестабильным, а одна из его атак привела к пропущенному правому чек-хуку от Перо. Бёрнс вновь оказался на канвасе, но и на этот раз поднялся.

Рефери, оценив состояние бойца, принял решение остановить бой, убедив Бёрнса отказаться от продолжения. Таким образом, Перо продлил свою беспроигрышную серию, одержав очередную досрочную победу.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 декабря украинский чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) прибыл в Эр-Рияд, где состоится реванш против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). На выходе из аэропорта в Саудовской Аравии украинца встречала толпа соотечественников.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

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