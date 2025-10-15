Ребров намекнул, что Украина может 'отдать' матч Франции в отборе ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что перед ним стоит трудная дилемма перед решающими матчами отборочного турнира к чемпионату мира 2026 года. По словам наставник "сине-желтые", ключевым, несомненно, станет противостояние с Исландией (16 ноября), а поединок против Франции (13 ноября) требует отдельной стратегии.

Видео дня

В комментарии "Суспильному Спорт" Ребров намекнул, что может полностью построить подготовку вокруг встречи с исландцами в Варшаве и пожертвовать игрой с "галльскими петухами" в особенности с учетом того, что сразу 10 футболистов нашей команды находятся под угрозой дисквалификации на решающий матч.

"Я всегда говорю, что надо концентрироваться на каждой игре, готовиться на каждую игру и после всего увидим, какой будет результат. Так у нас есть шансы пройти с первого места, но это действительно будут две стратегические игры, где надо думать, как использовать игроков. Решающим будет матч против Исландии. Мы не ждем на позитивный настрой, мы ждем на настрой на борьбу. В каждой игре настрой на то, чтобы работать, потому что тяжелые времена, игроки понимают, для кого играют и отдают максимально", – сказал Ребров.

Отметим, что после четырех игровых дней в группе D украинцы опережают на три очка Исландию и столько уступают французам. В случае поражения в Париже 13 ноября и победы Исландии в этот же день в Баку "сине-желтым" в заключительной игре нужно будет только выигрывать у викингов для выхода в плей-офф.

Ранее OBOZ.UA привел все расклады для сборной Украины в отборочном турнире к чемпионату мира по футболу 2026 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!