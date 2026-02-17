Фигурист-чемпион из США в вышиванке под Пивоварова поддержал Украину на Олимпиаде-2026. Видео

Трехкратный чемпион США по фигурному катанию и призер мирового первенства Джонни Вейр поддержал Украину на Олимпийских играх в Милане. В дни выступлений нашего единственного фигуриста на ОИ-2026 Кирилла Марсака любимец миллионов во всем мире сначала дополнил свой темно-зеленый костюм от украинского дизайнера Валерии Ковальской желто-голубой брошью в виде двух голубей, а затем примерил и вышиванку.

В день произвольной программы мужчин в Милане участник двух Олимпиад, 41-летний Джонни Вейр появился на эфир в вышиванке и опубликовал обзор своего модного лука в соцсетях видео под песню Артема Пивоварова.

"Так вот я здесь, вышиваю, занимаюсь своими делами", – пошутил Вейр и добавил на украинском: "Я гордился тем, что носил вышиванку в Милане".

Под популярный хит Пивоварова "Ой на горе", Джони Вейр показал вышиванку с завязкой с кистями и зеленым орнаментом, выполненным в геометрических мотивах на груди.

На зимних Играх-2026 в Милане бывший американский фигурист, конечно, не выступает сам, а работает аналитиком и комментатором для NBC Olympics вместе со своей подругой, олимпийской чемпионкой-1998 Тарой Липински.

Надо отметить, что Вейр не впервые поддерживает нашу страну после начала полномасштабной войны с РФ. В день вторжения российских террористов 24 февраля 2022 года он сделал пост со своими фотографиями из Киева и подписью: "Я молюсь за всю Украину. И людей в России, которые против того, что происходит. Пусть будет мир".

