Норрис не фаворит, а Хэмилтон идет на 8-е чемпионство? Формула-1 возвращается другой: чего ждать от нового сезона и Гран-при Австралии

Уже в эти выходные стартует новый сезон Формулы-1! Мы дождались главных гонок планеты и должны привыкнуть к новому стилю заездов, ведь многое изменилось кардинально. Уже в Австралии будет возможность увидеть, как пилоты приспособились к совсем другим болидам, на которые так жаловались. Как обновили старт? Кто фаворит? Что еще нового, кроме размеров и отсутствия DRS? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

С сезона 2026 в F1 будет много ключевых обновлений

В этом сезоне Формула-1 значительно изменилась. DRS больше нет, добавили новые требования к силовой и батарее, обновили параметры безопасности и подготовки. Мы обсуждали это весь межсезонный период, а гонщики как только могли жаловались. Но ничего не изменить – заезды будут другими. Коротко вспомним основное:

Мы имеем новые двигатели для болидов, где больше электричества, а батарея и мотор производят по 50% энергии. Топливо – исключительно экологическое, полностью синтетическое. Гонщики теперь не просто управляют болидом, они еще и энергоменеджеры на каждом метре (как сказал Ферстаппен – в руках не болид, а целая электростанция). Болиды стали меньше и уже, что даст нам больше борьбы и пространство для маневров (особенно на узких трассах). DRS ушла в прошлое, теперь работает активная аэродинамика с обоими подвижными крыльями и обгонами где только заблагорассудится, тот самый overtake mode. А еще плюс одна команда – Cadillac; в пелотоне будет 11 коллективов и 22 пилота.

Старт! Для него тоже будет нешуточное обновление. FIA подтвердила, что процедура начала гонки видоизменилась. Из силовых агрегатов убрали элемент MGU-H, то есть раскрутка турбокомпрессоров двигателей будет другой: пилотам нужно дольше удерживать высокие обороты, чтобы оптимально стартовать. Были опасения, что болиды с конца пелотона из-за этого проиграют, особенно после прогревочного круга. Но финальный тест в Бахрейне показал – все ровно для всех. Пилоты смогут увидеть специальную отметку "Предстарт", которая будет оповещать о последовательности световых сигналов.

С такими правилами невозможно прогнозировать фаворита

Большая четверка F1 – Mercedes, Red Bull, Ferrari и действующие чемпионы McLaren – держат лидерство и везут нам талантливых пилотов. Но и здесь мы снова возвращаемся к перезагрузке соревнований и новым правилам относительно двигателей и шасси. Поэтому даже эти 4 команды могут занять любое место из одиннадцати.

С чемпионов и начнем. McLaren провели роскошный сезон-2025: чемпион Норрис, сильный и яркий напарник Пиастри, Кубок конструкторов. Все удалось наилучшим образом и для фанатов была борьба действительно до последнего метра трассы. Но Ландо лишь 4-й в списке претендентов! Букмекеры усмотрели большую зависимость от стабильности внутри команды. Кажется, что в этом году его противостояние с Оскаром (у которого 6-я позиция среди возможных победителей) разрастется и будет мешать еще больше.

Два титулованные гонщики и главные иконы – Ферстаппен и Хэмилтон – абсолютно на разных полюсах букмекеров. Макс, несмотря на турбулентный сезон того года, 2-й в очереди на трофей. Он классно начал, провалил середину и возродился под конец, чтобы почти взять 5 подряд кубок. Тогда как Льюис прошел 2025 год вообще без подиумов (впервые за его карьеру). Но на днях он заявил: цель – выиграть Формулу-1. То есть взять восьмое, рекордное, чемпионство. Для пилота Ferrari это выглядит вызовом для самого себя. Хотя что-то там в команде наделали такое со своим крылом, что фанаты надеются на высокие результаты.

А вот Mercedes может гордиться своими пилотами, потому что у них нереальная синергия. Тогда как уже не новичок, а будто постоянный гонщик Формулы Кими Антонелли идет на 5 месте, его напарник Рассел – с отрывом главный фаворит 2026-го года. Говорят, что именно его агрессивный стиль поможет покорить такие разные условия для болида на каждой трассе и выжать максимум, ведь пойти на обгон теперь можно где угодно. 28-летний британец действительно раскрылся в 2025-м, взяв 9 подиумов и 2 золота, прогресс очевиден всем. Именно поэтому Mercedes очевидный фаворит и для Кубка конструкторов, с потенциальными двойными подиумами.

Где-то здесь потерялось третье место в претендентах и оно за Алонсо. Да-да, испанец продолжает наращивать рекорд по количеству Гран-при и выходит на еще один сезон с Аѕтоп Martin. Его последняя выигранная гонка была аж 13 лет назад, тогда как до чемпионства целая вечность. И букмекеры все равно нашли за что зацепиться – неописуемая харизма Фернандо.

Чего ждать от Австралии?

Профильные медиа в один голос пишут: на предсезонных тестах мы не увидели абсолютного доминанта! Гран-при Австралии вовсе не будет показательным, ведь это будет первое испытание нового Регламента F1 со всем вышеперечисленным. Тем более, ожидается комфортная солнечная погода и совсем не будет осадков – то есть не будет такого хаоса, как год назад.

Сезон начнется 8 марта, рано утром по Киеву. За последние 5 лет в Мельбурне дважды брал поул Ферстаппен, по разу Леклер и Хэмилтон, а также в прошлом году Норрис; последняя победа там тоже за Ландо. Pirelli пишет, что практики и квалификация послужат для изучения того, как лучше всего сбалансировать температуру между двумя осями. Энергия, передаваемая силовым агрегатом на заднюю ось, неизбежно подчеркнет асимметрию, которую нужно будет исправить либо путем дифференциации температуры шин, либо путем проведения подготовительного круга перед первым кругом.

Предположительно, до финиша дойдет не 22 болида: Audi уже сказали, что вибрация от новой конструкции может значительно навредить и пилотам, и машинам. Поэтому Алонсо проедет только 25 кругов, тогда как Стролл, из-за прошлых травм, пройдет только 15 кругов. Новая F1 – это о тяготении к безопасности, создании конкуренции и большом вызове для всех. Начало сезона будет бешеным, тогда как Австралия обещает новый хаос даже без дождя.