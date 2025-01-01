'Никогда не привыкну к 'новой нормальности': Кличко показал фото с Усиком и сказал, чего хочет в 2025-м году

Легендарный Владимир Кличко поприветствовал чемпиона супертяжелого веса Александра Усика, который накануне вернулся в Украину после своего реванша с Тайсоном Фьюри. Боксеры встретились друг с другом и мэром Киева Виталием Кличко, а также устроили видеозвонок с Арнольдом Шварценеггером.

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Соответствующий снимок Кличко-младший разместил на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Бывший боксер также поздравил украинцев с Новым годом и напомнил миру о том, что России продолжает свою агрессивную войну против нашей страны.

"Новогодний вечер со смешанными чувствами. Три легенды – Арнольд Шварценеггер, Александр Усик и Виталий Кличко – собрались для веселья и смеха, желая всем здоровья в 2025-м году. Недолгая радость, поскольку Россия снова пускает ракеты и беспилотники по всей Украине, включая столицу Киев, как это было в течение недель, месяцев, трех лет. Я никогда не привыкну к этой "новой нормальности". Пусть 2025-й год принесет реальные перемены", – написал Владимир.

Накануне Усик вернулся в Киев и встретился с президентом Владимиром Зеленским. Позже он записал новогоднее поздравление для украинцев, однако оно вызвало серьезные споры в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, менеджер Эгис Климас рассказал, когда Александр Усик планирует вернуться на ринг. Искусственный интеллект уже сделал прогноз поединка украинца.

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