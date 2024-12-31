Усик после встречи с Зеленским записал видео с обращением к украинцам

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александр Усик поздравил украинцев с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым. В своем обращении он отметил, что прошедший год был наполнен битвами и победами для каждого, но главная победа, по его мнению, еще впереди.

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Усик пожелал всем веры в Бога, ведь, по его словам, она способна творить чудеса. Также он подчеркнул важность веры в собственные силы и в то, что свет всегда побеждает тьму.

Александр пожелал, чтобы в новом году семьи оставались вместе, а близкие были живы и здоровы. Он выразил надежду, что люди будут больше проявлять единство, терпимость и любовь друг к другу, меньше ссориться и чаще поддерживать тех, кто особенно нуждается в помощи.

"Я хочу поблагодарить Господа Бога за то, что все слава Богу. Я хочу поблагодарить всех людей, которые за меня молятся и поддерживают. Я хочу поблагодарить каждого, кто защищает нашу страну и помогает нашей стране", – подытожил Усик.

Отметим, что за несколько часов до этого Александр встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Совместное фото боксера и главы государство появилось на страницах главы нашего государства в социальных сетях.

Как сообщал OBOZ.UA, 27 февраля 2022 года Усик записал трогательное видео, на котором едва не расплакался, рассказывая о ситуации в стране. Экс-абсолютный чемпион в первом тяжелом весе тогда впервые перешел на украинский язык, что для него было не характерно.

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