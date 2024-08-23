'Никакого шанса': футболист сборной России заявил, что РФ не допустят к ЧМ-2026

Футболист сборной России Андрей Мостовой выразил уверенность в том, что национальную команду из РФ не допустят к участию в отборе к чемпионату мира-2026. Полузащитник "Зенита" отметил, что на сегодняшний день нет никаких шансов, что представители страны-агрессорки сыграют в турнире.

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Об этом Мостовой заявил в интервью YouTube-каналу "Свободный Стиль", пишет портал Sport24. 26-летний уроженец Омска также с пафосом добавил абсурдную мысль о том, что российская команда боролась бы за высокие места на чемпионате Европы, который состоялся в Германии.

"Наше поколение могло бы неплохо выступить. Это мое мнение. У нас хорошая команда по именам, и то, что ставит тренер. Очень интересный футбол. Очень расстраиваюсь, но, что есть, то есть. ЧМ-2026? Конечно, было бы хорошо, если бы это произошло. Но я в это не верю. На данный момент 100% этого не произойдет в 2026 году. Есть шанс? Я не вижу никакого шанса на данный момент, то, что сейчас происходит во всем мире…" – сказал Мостовой.

Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что не рассчитывают на возвращение национальной команды в международные турниры до 2028 года.

Отметим, что чемпионат мира по футболу 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике, а европейское континентальное первенства-2028 – в Англии, Шотландии, Уэльсе, Северной Ирландии и Ирландии.

Как сообщал OBOZ.UA, министр спорта России Михаил Дегтярев выдал феерический бред о том, что сборная страны-агрессорки показала бы более красивую игру на чемпионате Европы по футболу 2024 года, чем победитель турнира Испания.

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