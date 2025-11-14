Ничего не решала: Ребров оправдался за поражение Украины от Франции в отборе ЧМ-2026

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров признался, что его подопечные не особо беспокоились по поводу результата матча с Францией в отборе ЧМ-2026. По словам наставника нашей команды, в коллективе все прекрасно осознавали, что решающим станет противостояние с Исландией 16 ноября.

Такое мнение Ребров выразил в интервью "Суспильному Спорт", комментируя поражение от "галльских петухов" 0:4. 50-летний специалист при этом добавил, что у него нет претензий к подопечным в вопросе настроя на поединок, который завершился полным фиаско украинцев.

"К сожалению, сегодняшняя игра со сборной Франции – игроки понимали, что она немного решала. К сожалению. Считаю, что игроки выходили с этим настроем, но я не могу их упрекнуть, что они не добежали или сделали что-то не так. Но все понимают, что следующая игра будет решающей, и я уверен, что все ребята настраиваются к этой игре", – сказал Ребров.

Отметим, что перед поединком Украина – Исландия обе команды набрали по семь очков, однако викинги опережают наших футболистов благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. Таким образом, чтобы оказаться на втором месте, которые дает право сыграть в стыковых матчах отбора ЧМ, "сине-желтым" необходимо только выигрывать.

В первой встрече в Рейкьявике подопечные Реброва в зрелищном стиле обыграли оппонента со счетом 5:3.

Как сообщал OBOZ.UA, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос, почему его команда ни разу не ударила по воротам в матче с Францией.

