Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов выразил недовольство социальными выплатами в России. В частности, бывший биатлонист пожаловался на низкую пенсию, при этом отметив, что в стране-агрессорке процветает коррупция, за счет которой обогащаются политики.

Об этом Тихонов заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z патриот проинформировал, что получает 52 тысячи рублей (670 долларов), однако обвинил в этом не главаря Кремля и олигархов из его клана, а сбежавших из РФ бывших чиновников.

"У меня олимпийская пенсия – 52 тысячи рублей. Нас – людей, достигших олимпийского пьедестала, – единицы на земном шаре. Думаю, нет такого человека на Земле, который не хотел бы стать олимпийским чемпионом, но это подвластно только избранным Всевышним. Посчитайте, сколько нас на душу населения. 0,002% всего-навсего. А олимпийская пенсия всего 52 тысячи… И тут же мы читаем, как находят 18 тонн золота и три миллиарда разной валюты под полом. А говорят, Чубайсу, которого я зову "вор в законе", платят пенсию 500 тысяч и по сей день. Не берусь утверждать, но говорят, что это так", – сказал Тихонов.

Ранее этот россиянин выдал фантастический бред о том, что украинцы противостоят военной агрессии РФ "для благосостояния Америки".

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Тиихонов в патриотическом угаре назвал РФ "самой богатой территорией земного шара", на которой люди при этом живут хуже, чем в соседних странах.

