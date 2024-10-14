Престижная футбольная награда была учреждена главным редактором журнала France Football Габриэлем Ано в 1956 году, который попросил своих коллег назвать лучшего футболиста Европы в календарном году. По итогам голосования первым обладателем "Золотого мяча" стал англичанин Стэнли Мэтьюз из "Блэкпула".

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"Золотой мяч" многие годы вручали только европейским футболистам. С 1995 года правила изменились, и было разрешено голосовать за футболистов с других континентов, выступающих в европейских клубах.

Дизайн "Золотого мяча" был спроектирован мастерами знаменитого парижского ювелирного дома Mellerio. Трофей покрыт тонким слоем золота, изготавливается он из двух латунных полусфер, подставка – из пирита. Высота приза с подставкой – 31 см, диаметр – 23 см. "Золотой мяч" оценивается в 13 тысяч евро.

Следом за Стэнли Мэтьюзом обладателями "Золотого мяча" становились Альфредо Ди Стефаном (Испания) в 1957-м, Раймон Копа (Франция) в 1958-м, еще раз Ди Стефано в 1959-м и Луис Суарес (Испания) в 1960-м. Отметим, что первые трое были нападающими, четвертый – полузащитником.

Восемь "Золотых мячей" в коллекции аргентинского нападающего, чемпиона мира-2022 Лионеля Месси, пять раз обладателем почетного индивидуального трофея становился португальский форвард, чемпион Европы 2016 года Криштиану Роналду.

Также трое украинцев становились обладателями "Золотого мяча": Олег Блохин в 1975-м, Игорь Беланов в 1986-м и Андрей Шевченко в 2004-м.

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Тем временем журнал France Football огласил список всех номинантов на трофей "Золотой мяч-2024". В списке этом 30 футболистов, представляющих 15 клубов. Увы, в нем не нашлось места легендарным Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Случилось это впервые с 2003 года – более 20 лет кто-то один из них обязательно претендовал на награду.

Среди нынешних претендентов на трофей: англичанин Джуд Бэллингем, бразилец Винисиус Жуниор, француз Килиан Мбаппе, испанец Дани Карвахаль, немец Тони Кроос (все – "Реал"), англичанин Гарри Кейн ("Бавария"), англичанин Коул Палмер ("Челси"), испанец Ламин Ямаль ("Барселона"), норвежец Эрлинг Холанд ("Манчестер Сити").

Попал в великолепную тридцатку и украинский нападающий Артем Довбик. В сезоне-2023/2024 в составе "Жироны" в чемпионате Испании он забил 24 мяча, отдал 8 результативных передач. В 17 матчах за сборную Украины, включая товарищеские, Артем забил 4 мяча. Среди фаворитов опроса Артем не числится. Но, согласитесь, приятно видеть украинца среди номинантов. А свои бомбардирские качества Довбик теперь демонстрирует в составе римской "Роме".

Церемония вручения "Золотого мяча" пройдет 28 октября в Париже.

17 желтых карточек в одном матче, еще две – красные

В карманах арбитров футбольных матчей всегда имеются желтая и красная карточки. Кто-то достает их чаще, кто-то – реже. Бывают матчи, правда крайне редко, в которых рефери обходится без предупреждений и удалений.

Предъявляли нарушителям правил карточки и арбитры, работавшие на Евро-2024 в Германии. А первая красная карточка была показана на чемпионате Европы-1968 в Италии, в полуфинальном матче между Югославией и Англией (1:0). На 89-й минуте она была предъявлена британцу Алану Мюллеру, который досрочно покинул поле.

Желтой карточки пришлось ждать целых четыре года, пока на полуфинальном сражении Бельгия – ФРГ это наказание не схлопотал защитник бельгийцев Эрвин ван дер Дале. Случилось сие событие 14 июня 1972 года. После трех удалений на Евро-1976 случилось затишье 1980-го. А затем – опять "красный взрыв" французского чемпионата. Причем дебютное удаление на Евро-1984 случилось уже в матче-открытии турнира между Францией и Данией, когда на 87-й минуте с поля изгнали защитника будущих триумфаторов Мануэля Амороса. Не "отскочили" в этом плане и датчане. Уже в захватывающем дух полуфинале с Испанией в один реестр с Аморосом встал бек скандинавов Клаус Бергреен, оставивший своих партнеров в меньшинстве на 106-й минуте поединка.

А на Евро-1996 состоялся один из самых грязных до сегодняшнего дня поединков финальных стадий первенств Старого Света. Матч группового раунда Испания – Болгария собрал "урожай" из семи желтых и двух красных карточек. Впрочем, этот сомнительный рекорд был побит на Евро-2024 в матче между Чехией и Турцией, в котором арбитр показал 17 желтых карточек (11 туркам и 6 чехам), а также удалил двоих чешских футболистов.

В общей же сложности в матчах нынешнего первенства Старого Света было показано 89 предупреждений, еще пятеро футболистов были удалены с поля.