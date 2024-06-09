Непобедимый украинский боксер выиграл бой нокаутом за 2 минуты. Видео

Украинский боксер второго среднего веса (до 76,2 кг) Николай Номеровский (7-0, 5 КО) добыл эффектную победу над поляком Робертом Поштжигачем (1-4, КО). Поединок на шоу от Rocky Boxing Promotions в Польше завершился досрочно.

Местный боец не смог составить достойной конкуренции 27-летнему криворожанину. Номеровский мощно атаковал боковыми ударами, уже на 1-й минуте отправив оппонента в нокдаун. Польский боксер смог продолжить бой, но лишь затем, чтоб через некоторое время проиграть нокаутом.

Поштжигач пропустил правый хук, который стал для него фатальным. Рефери сразу же остановил бой.

"Это результат моего долгого труда, больше 6 месяцев я жил в режиме "без выходных" только работа и только труд, что и стало результатом вчерашнего вечера", - прокомментировал свою победу Номеровский, поблагодарив своего тренера Валена.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне кубинский чемпион мира по малозначимой версии IBO Ослейс Иглесиас (11-0, 10 КО) эффектно расправился с Евгением Шведенко (16-2-1, 7 КО), отправив того в "самый страшный нокаут года". Россиянин пропустив удар, упал на ринг и забился в судорогах.

До этого, российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров (12-2, 8 КО) проиграл американцу Брэндону Глэнтону (20-2, 7 КО) и не смог завоевать пояс WBA International. 12-раундовый поединок на волейбольной арене "Динамо" в Москве завершился нокаутом.

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