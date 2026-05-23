Непобедимого украинского боксера лишили чемпионских титулов перед боем Усик – Верховен

Украинский полутяжеловес Даниэль Лапин (13-0, 5 КО), который до сих пор идет без поражений на профессиональном ринге, потерял сразу три чемпионских титула перед поединком против француза Бенджамина Мендеса Тани (9-1, 2 КО). На кону боя в Египте будут стоять уже другие пояса, о чем объявили во время церемонии взвешивания.

Как сообщает LuckyPunch, 28-летний киевлянин больше не владеет титулами IBF Inter-Continental, WBO International и WBA Continental в полутяжелом весе. При этом ранее именно эти пояса фигурировали в анонсе предстоящего поединка.

Во время процедуры взвешивания анонсер сообщил, что бой Лапина против Бенджамина Мендеса Тани пройдет за титулы WBA International Gold и WBC Greater Touran.

Поединок состоится 23 мая в Гизе, Египет. Бой станет последним на предварительном карде шоу бокса Усик – Верховен, а его начало запланировано ориентировочно на 20:30.

На счету 27-летнего Лапина 13 побед в 13 поединках, пять из которых он завершил нокаутом. Французский боксер подходит к встрече с рекордом 9 побед и 1 поражение.

Как сообщал OBOZ.UA, 19 июля прошлого года Лапин добыл непростую победу в Лондоне на арене "Уэмбли". В поединке за три региональных титула IBF Inter-Continental, WBA Continental и WBO International 28-летний киевлянин раздельным решением судей с трудом одолел местного бойца Льюиса Эдмондсона (11-1, 3 КО) – 95-95, 96-94 и 96-94.

