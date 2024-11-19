За многие годы своей блестящей карьеры игрока, а затем и тренера Олег Блохин дал много интервью, отвечая на вопросы, которые ему задавали журналисты. Вашему вниманию, друзья, ответы Олега Владимировича на некоторые довольно интересные вопросы.

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- Олег Владимирович, за 18 лет карьеры игрока киевского "Динамо" вы добились больших успехов. Семикратный чемпион СССР, также в вашей коллекции 5 серебряных и 1 бронзовая медали. Три раза вас называли лучшим футболистом страны, пять раз вы становились самым результативным игроком чемпионата. Также пять раз вместе с партнерами по команде вы выиграли Кубок СССР. В 432 матчах чемпионата Олег Блохин 211 раз портил настроение вратарям соперников, 112 матчей вы сыграли в сборной.

Не ошибусь, сказав, что сезон-1975 был для вас самым памятным, самым удачным. Победа в чемпионате страны, завоеванный Кубок сезона. "Динамо" завоевало два еврокубка. Победив в мае в финале венгерский "Ференцварош" (3:0), киевляне выиграли Кубок Кубков, а осенью, дважды обыграв грозную "Баварию" (1:0 в Мюнхене и 2:0 в Киеве), стали обладателями Суперкубка УЕФА. И все три мяча в ворота мюнхенцев оказались на вашем счету. О команде с берегов Днепра заговорили в мире футбола.

Что вы чувствовали, узнав, что стали обладателем "Золотого мяча", приза лучшему игроку Европы по итогам 1975 года?

- За неделю до Нового 1976 года мне по телефону сообщили, что я стал обладателем "Золотого мяча". Вначале подумал, что это предновогодний розыгрыш. Но все же вскоре осознал, что это реальность. Узнал, что в опросе журнала France Football значительно опередил Франца Беккенбауэра из "Баварии" и Йохана Кройффа из "Барселоны". Считаю, в том, что я стал обладателем "Золотого мяча", большая заслуга моих партнеров по команде и нашего тренера Валерия Васильевича Лобановского.

- В 2004 году обладателем "Золотого мяча" стал ваш подопечный по сборной Украины Андрей Шевченко.

- Когда-то я сказал этому талантливому игроку: "Если в сборной, в составе которой выступаешь, не добьешься определенных успехов, не обратишь на себя внимание игрой за свой клуб, не станешь ярким забивным нападающим, "Золотой мяч" никогда не получишь". Андрей стал большим мастером и стал обладателем почетного приза. Мой совет он услышал.

- 112 матчей вы сыграли за сборную СССР, были участником финальных этапов чемпионатов мира 1982 и 1986 годов, стали бронзовым призером Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене и 1976 года в Монреале, 79 матчей провели в еврокубках. Какие игры запомнились вам больше других?

- Запомнились матчи, которые завершались победой моей команды. Запомнились олимпийские турниры. Помню и обидные поражения. Каждый сыгранный матч – это частичка футбольной жизни.

- Завершив футбольную карьеру, вы решили стать тренером. Работали за рубежом, затем в Украине. Возглавляя национальную сборную, добились с ней невиданного ранее успеха – вышли в четвертьфинал ЧМ-2006, проходившего в Германии. Как вы считаете, что главное в работе тренера?

- Многое. Когда был игроком, иногда не все мог понять в тренерской работе Валерия Васильевича. Став тренером, во многом разобрался, увидел моменты, которые мне, как когда-то Лобановскому, необходимо донести до подопечных, хотя некоторые это встречали в штыки. Считаю, главное в работе тренера – найти контакт с игроком. Хотя, как бы тренер не учил, за свои действия на поле ответственность несет сам игрок, а тренер – за всю команду.

Работа тренера в сборной должна строиться на психологии. За четыре дня, отпущенные на подготовку к матчу, улучшить физических и технические кондиции игрока невозможно. Но можно повлиять на психологическое состояние игроков.

- Сейчас в командах созданы для игроков хорошие условия для тренировок и проживания, не обделяют их в финансовом плане…

- Футболисты должны сполна отрабатывать все, что для них делают. В свое время мы по ночам на тренировочной базе били комаров, марля на окнах от ветра отрывалась. Иногда приходилось самим форму стирать.

- Переживают ли нынешние игроки горечь поражений, как переживали в свое время вы?

- На мой взгляд, у нынешнего поколения отсутствует чувство стыда, даже проигрывая ответственные матчи. Я за этим неоднократно наблюдал. На обратном пути в самолете молодые ребята веселятся, играют в карты – то есть, делают все, что угодно, только не переживают из-за поражения, из-за своей плохой игры.

- По характеру вы кто?

- Оптимист. Плохо, когда человек не стремится быть первым. Этой черте характера я обязан спорту. Воспитывался в спортивной семье, гены сыграли свою роль. Лидерское начало было заложено во мне, видимо, когда почувствовал, что могу покорять вершины. Как-то мама сказала мне: "Не опозорь имя, которое завоюешь". Её слова я запомнил навсегда.

- Самое большое достижение Олега Блохина?

- То, что я состоялся как человек, а самое дорогое – то, что многого достиг в футболе, который стал делом моей жизни.