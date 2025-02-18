'Не может быть': в международной федерации поставили на место россиян после допуска чемпиона ОИ к гонке в Италии

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) не будет принимать во внимание опыт с допуском олимпийского чемпиона Александра Большунова к гонке в Италии в вопросе возвращения россиян. Функционеры отметили, что старт в Сейзер Альме проходили в частном формате.

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Об этом в FIS заявили на запрос пропагандистам информационного агентства ТАСС. Для Большунова участие в международной гонке в Италии стало первым за последние три года. Россиянин одержал победу в 30-километровом заезде, а после него столкнулся с акциями в поддержку Украины.

"Это было частное мероприятие, а не соревнование, санкционированное FIS. Таким образом, такого понятия, как "прецедент", быть не может, учитывая, что данное мероприятие не регулируется правилами и регламентами FIS", – отметили в FIS.

Отметим, что лыжники Лоренцо Бузин и Малин Берьеше появились с флагом Украины на рукавах во время церемоний награждения гонки, которая прошла в Сейзер Альме. Этим они вызвали настоящую истерику в РФ.

Напомним, что Большунов, который является трехкратным чемпионом Пекина-2022, был участником Z-концерта в Лужниках.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова назвала демонстрацию флага Украины на лыжном марафоне Moonlight Classic неуважением в отношении россиян.

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