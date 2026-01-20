Назван состав женской сборной Украины по биатлону на Олимпиаду-2026

Старший тренер женской сборной Украины по биатлону Микола Зоц определился с основным составом команды на Олимпийские игры 2026 года, который пройдут в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля. В заявку вошли пять спортсменок, еще одну биатлонистку возьмут в статусе запасной по итогам чемпионата Европы.

Видео дня

Как сообщил Зоц в комментарии "Суспільне Спорт", в основной состав сборной Украины на Олимпиаду-2026 вошли Христина Дмитренко, Юлия Джима, Дарина Чалик, Олена Городна и Александра Меркушина. Еще одно место в команде предусмотрено для запасной, на которое претендуют Анастасия Меркушина, Валерия Дмитренко и Лилия Стеблина. Окончательное решение по запасной биатлонистке будет принято после выступлений на чемпионате Европы.

"Они едут на чемпионат Европы, но если, не дай Бог, что-то случится, какой-то случай, то тогда можно будет заменить. Но те пять биатлонисток, которых я назвал, едут на Олимпиаду", — сказал Николай Зоц.

Из заявленного состава только Юлия Джима имеет опыт выступлений на Олимпийских играх. Игры 2026 года станут для нее четвертыми в карьере, а на дебютной Олимпиаде в Сочи она завоевала "золото" в составе женской эстафеты.

Кристина Дмитренко на данный момент является единственной украинской биатлонисткой с зачетными очками в Кубке мира сезона-2025/26 перед этапом в Нове Место и дебютировала в основной сборной в сезоне-2024/25.

Александра Меркушина выступает на уровне Кубка мира с сезона-2022/23 и закрепилась в основе в прошлом сезоне, тогда как для Дарины Чалик и Олены Городной текущий сезон является лишь вторым в основной команде.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!