'Надо к этому готовиться и физически, и морально': лидер Украины рассказала о главном матче отбора к Евробаскету и как играть против боевой Черногории

Лидер женской сборной Украины по баскетболу Мириам Уро-Ниле рассказала, как нашей команде надо действовать против Черногории в одном из решающих матчей квалификации на Евробаскет-2027. Номинально домашний поединок состоится на площадке Олимпийского центра Rimi в Риге в 19:00 по киевскому времени и может гарантировать "сине-желтым" выход в следующий раунд отбора.

В комментарии OBOZ.UA форвард швейцарского "Ньона" отметила смену поколений в составе обеих сборных и подчеркнула, чего нельзя позволять в противостоянии с боевыми балканками.

"Для нас самое главное сейчас выиграть у Черногории, потом с Болгарией будет тяжелый матч, и тогда уже будет видно, что и как дальше будет в отборе. Сейчас, думаю, что сегодня у нас один из самых главных наших поединков, потому что нам нужно его выиграть", – считает Мириам.

"Я понимаю, что он будет тяжелее, чем тот, что был у них дома. Ведь прошло определенное время, сейчас все в равных кондициях. И мы уже хорошо друг друга знаем, поэтому нужно что-то менять. У нас что-то поменялось, у них что-то поменялось, поэтому я знаю, что эта игра будет тяжелой. И надо к этому готовиться и физически, и морально", – рассказала Уро-Ниле об ожиданиях от встречи в Риге.

Также одна из лидеров нашей команды рассказала, что обе сборные проходят через смену поколений и это влияет на их игру.

"Я скажу, что сейчас во многих странах, даже самых топовых, которые занимали первые места на крупных турнирах, меняются поколения, поэтому немножко идет спад, это очевидно. Так же, и у нас. Я сейчас понимаю, что являюсь одним из самых опытных игроков. И нас не так много осталось. Я никогда не думала, что придет такое время, что я буду одной из самых старших в команде. Сейчас так случилось, ты это понимаешь, но не чувствуешь себя так, как это есть на самом деле", – призналась Мириам.

Поэтому из-за смены поколений командам нужно время, чтобы наиграть составы: "Поскольку играют уже немножко другие люди, это совсем другой баскетбол, чем тот, что был раньше. И тому поколению, которое приходит сейчас, наверное, нужно немножко больше времени, чтобы достигать каких-то результатов".

"А черногорки – боевые. Они никогда не сдаются до последнего. Нам нельзя давать слабину, потому что потом они нас не подпустят. И мы это знаем и будем стараться сделать все для того, чтобы им было очень тяжело с нами играть. Сейчас у нас остались плюс-минус те же игроки, которые играли и прошлое окно. Поэтому, я думаю, что мы все знаем, что нам делать", – рассказала Мириам.

Украинка отметила, что по сравнению с прошлым годом наша сборная добавила в определенные изменения в свою защиту и нападение.

"Надеюсь, что это нам поможет, потому что они тоже нас разбирают и, наверное, не будут так защищаться, как защищались в нашей первой игре осенью. Поэтому будем настраиваться на то, чтобы дать им бой и понять то, что мы можем это сделать. И мы не позволим им играть так, как они хотят. Потому что нам надо, чтобы они играли так, как мы хотим", – подчеркивает форвард.

"Как нам надо, чтобы они играли? Как можно лучше для нас (улыбается). Так, чтобы мы могли читать их комбинации и заблаговременно знать, что как и где будет, кто куда смещается. Поэтому, для этого нам нужно, чтобы у нас была командная химия. Я думаю, что с этим у нас неплохо. Потому что вне корта мы все очень хорошо общаемся между собой. Мы все очень давно друг друга знаем. Поэтому, думаю, что этих проблем не будет. Просто в каждой игре нам нужно немножко больше самоотдачи от каждой из нас", – считает Уро-Ниле.

