'Начала умирать'. Сапронов объяснил случившееся с Костюк на Олимпиаде-2024

Украинский спортивный функционер Юрий Сапронов считает, что Марта Костюк проиграла в четвертьфинале Олимпиады-2024 Донне Векич, потому что недооценила 28-летнюю хорватку. По мнению бизнесмена отсутствие опыта сыграла злую шутку с 22-летней киевлянкой.

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Сапронов предполагает, что не последняя роль в поражении и у тренерского штаба украинской теннисистки, который в нужный момент не подсказал ей, что надо делать.

"Я увидел, почему она проиграла. Она проиграла, купившись на артистизм Векич. Та начала умирать на корте", – цитирует Юрия Анатольевича sport.ua.

Сапронов считает, что Марте и ее тренеру стоило посмотреть прежние матчи Векич.

"Надо было изучать ее. Она, когда проигрывает, то изображает, что у нее ножка болит, забинтует ее. Хромает. Ты же на той стороне думаешь: все, дело сделано. И она (Костюк) не додушила ее", – отметил спортивный функционер.

Сапронов добавил, что на следующий день после поражения он говорил с Мартой и сказал ей, что она умничка и звезда.

"Береги себя. Ты устала. Ты расслабилась. У тебя все будет, и "золото" Лос-Анджелеса (Олимпиада-2028) тоже. Делай все, что делаешь со своей командой. Люби себя еще больше", – пересказал разговор с Костюк Юрий Анатольевич.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 августа Костюк в трех сетах уступила Донне Векич (№21 WTA) – 6:4, 2:6, 7:6 (10:8).

Проиграв второй сет Векич пришлось брать медицинский таймаут. В перерыве Костюк устроила зажигательные танцы, собрав овации стадиона.

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