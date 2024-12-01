На последней секунде. Голкипер забил спасительный гол в Кубке Англии, собрав 200 000 просмотров за сутки. Видео

Вратарь футбольного клуба "Тоттенхэм" Джош Кили, выступающий в аренде за "Лейтон Ориент", стал настоящим героем в интернете, после того, как спас свою команду в домашнем матче второго раунда Кубка Англии против "Олдгэма". 21-летний голкипер смог забить гол, собрав 200 000 просмотров за сутки.

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На 9-й добавленной минуте хозяева проигрывали 0:1, когда получили право на последний штрафной. В чужую штрафную помогать одноклубникам побежал и Кили, сделав это безупречно. Футболист смог идеально пробить головой, отправив мяч точно в сетку.

Игра перешла в дополнительное время, где "Лейтон" забил еще один гол и вырвал победу.

Соперника "Ориента" в 1/32 финала определит жеребьевка, которая состоится по завершению всех игр 1 декабря. Дата предстоящих матчей 11 января. В этом сезоне Джош провел 10 матчей, 3 из которых на ноль.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее голкипер польского футбольного клуба "Радомяк" из города Радом Габриель Кобыляк отметился невероятным ударом в 26-м туре Экстраклассы. 22-летний голкипер юношеской сборной Польши забил сверхдальный гол в ворота "Пущи".

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