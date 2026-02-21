На Олимпиаде-2026 польскую красавицу-чемпионку соперница ударила коньком в глаз. Видео

Польская шорт-трекистка Камила Селье получила тяжелую травму глаза во время четвертьфинала на 1500 метров на зимней Олимпиаде в Милане. 25-летнюю спортсменку увезли с арены на носилках после падения в повороте, забег был остановлен.

Видео дня

Селье упала вместе с итальянкой Ариана Фонтана и американкой Кристен Сантос-Грисволд. Повтор показал, что лезвие конька Сантос-Грисволд попало в лицо полячке.

Соревнование пришлось прервать на несколько минут, в течении которых медики пытались остановить кровь. Пострадавшую закрыли от зрителей белой простыней.

По данным ESPN, Селье показала зрителям поднятый большой палец, когда ее увозили.

Польские официальные лица сообщили, что с глазом спортсменки все в порядке. Ей наложили швы на арене, после чего направили в больницу для дополнительных обследований.

Во время паузы судья сообщил Сантос-Грисволд о штрафе, из-за которого она не была допущена к продолжению забега. Позже официально объявили формулировку наказания: "конец прямой – запрещенный поздний обгон". Штраф получили Сантос-Грисволд и Селье.

Один из комментаторов американской трансляции заявил: "Я не знаю, что произошло. В этом виде спорта нас часто ставят в тупик решения. Мы только что увидели одно, которое не можем объяснить".

Фонтана в итоге финишировала второй вслед за Ханне Десмет и вышла в полуфинал, а затем пробилась в финал, опередив на финише Чжан Чутун.

Камила Селье, урожденная Стомовска, считается в Польше одной из самых красивых спортсменок страны.

Она двукратная призерка чемпионатов мира и четырехкратная медалистка чемпионатов Европы.

В 2017 году выиграла "золото" на 1000 метров и "серебро" в смешанной эстафете на Европейском юношеском олимпийском фестивале.

В 2020 году впервые поднялась на подиум этапа Кубка мира, заняв третье место на дистанции 500 метров.

В 2024 году завоевала "серебро" чемпионата Европы в смешанной эстафете на 2000 метров, в январе 2026 года вновь стала серебряным призером континентального первенства в этой дисциплине. В 2025 году она вышла замуж за французского шорт-трекиста Дьяна Селье.

