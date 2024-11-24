УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

На коленях через все поле. Футболист "Шахтера" совершил неожиданный поступок после матча УПЛ. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
1,9 т.
На коленях через все поле. Футболист 'Шахтера' совершил неожиданный поступок после матча УПЛ. Видео

Бразильский легионер "Шахтера" Эгиналду устроил необычное празднование победы после матча против "Ингульца". Поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги завершился со счетом 6:0, а 20-летний вингер сделал дубль.

Видео дня

Сразу после финального свистка Эгиналду стал на колени и так пересек все поле стадиона "Арена Львов". Таким поступком в Южной Америке благодарят Бога за исполнение желаний.

Отметим, что кроме Эгиналдо голами отметились Бондаренко, Франьич, Кевин и Зубков. Кроме того Судаков в первом тайме не реализовал пенальти.

Эгиналду перешел в "Шахтер" из "Васко да Гама" в конце июля 2023 года за 3,5 млн евро. Контракт заключен на 5 лет. С того времени сыграл в оранжево-черной футболке в 38 матчах, забив 6 голов и сделав 6 результативных передач.

На коленях через все поле. Футболист "Шахтера" совершил неожиданный поступок после матча УПЛ. Видео

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!