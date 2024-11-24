На коленях через все поле. Футболист 'Шахтера' совершил неожиданный поступок после матча УПЛ. Видео

Бразильский легионер "Шахтера" Эгиналду устроил необычное празднование победы после матча против "Ингульца". Поединок 16-го тура украинской Премьер-лиги завершился со счетом 6:0, а 20-летний вингер сделал дубль.

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Сразу после финального свистка Эгиналду стал на колени и так пересек все поле стадиона "Арена Львов". Таким поступком в Южной Америке благодарят Бога за исполнение желаний.

Отметим, что кроме Эгиналдо голами отметились Бондаренко, Франьич, Кевин и Зубков. Кроме того Судаков в первом тайме не реализовал пенальти.

Эгиналду перешел в "Шахтер" из "Васко да Гама" в конце июля 2023 года за 3,5 млн евро. Контракт заключен на 5 лет. С того времени сыграл в оранжево-черной футболке в 38 матчах, забив 6 голов и сделав 6 результативных передач.

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