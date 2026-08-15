На камеру попали реакции Дерюгиной и Блохиной на провальное выступление Онуфрийчук на ЧМ по художественной гимнастике, где она не взяла олимпийскую лицензию

18-летняя украинская гимнастка Таисия Онофрийчук не смогла выполнить программу с мячом на чемпионате мира 2026 года во Франкфурте. После завершения выступления камеры зафиксировали эмоциональную реакцию самой 18-летней киевлянки, а также тренеров сборной Украины Ирины Дерюгиной и Ириши Блохиной.

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Квалификация с мячом стала одним из самых неудачных стартов для лидера украинской команды на мировом первенстве. Во время упражнения Онофрийчук несколько раз потеряла снаряд, что привело к серии грубых ошибок и серьезным штрафам со стороны судей.

По итогам выступления украинка получила лишь 25,800 балла и не смогла пробиться в финал отдельных соревнований. Этот результат также лишил ее возможности завоевать олимпийскую лицензию через данную дисциплину.

Сразу после завершения программы Онофрийчук не смогла сдержать слез. Фотографы, работавшие на турнире, запечатлели реакцию тренерского штаба сборной Украины. На кадрах видно, что Ирина Дерюгина тяжело восприняла неудачу своей подопечной, однако старалась сохранять самообладание. Вместе с Иришей Блохиной она поддержала спортсменку после выступления.

Главный тренер сборной обняла гимнастку и попыталась успокоить ее после объявления оценок. Поддержка со стороны наставников помогла Онофрийчук справиться с последствиями неудачного старта и продолжить борьбу на турнире.

В дальнейшем украинка сумела улучшить результаты. Она квалифицировалась в финалы упражнений с обручем и булавами, а в личном многоборье заняла четвертое место, остановившись в шаге от медали чемпионата мира.

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