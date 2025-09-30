Как вы знаете, 11 июня 2026 года в Мехико на стадионе "Ацтека" пройдет матч-открытие 23-го чемпионата мира по футболу. 19 июля в Нью-Йорке определится обладатель Кубка мира.

Впервые 48 сборных будут вести борьбу за награды на 16 стадионах трех стран – США, Мексики и Канады. Среди них будут и 16 европейских сборных. Квалификация отбора в зоне УЕФА началась 17 марта 2025 года, завершится – в марте 2026 года. Состоять отбор будет из двух раундов.

12 прямых путевок

Первый раунд. Команды 12 групп, по 5 или по 4 в каждой, в период с марта по ноябрь 2025 года выясняют отношения в своих отборочных группах. 12 победителей групп получат прямые путевки в финальную стадию чемпионата. 12 команд, занявших вторые места, и 4 победителя групп розыгрыша Лиги Наций УЕФА-2024/2025, которые финишируют ниже второго места в групповом этапе европейской квалификации, примут участие в стыковых мини-турнирах.

Второй раунд. Стыковые мини-турниры в марте 2026 года будут состоять из одноматчевых полуфиналов и финалов. 16 участников будут распределены на 4 пути плей-офф. 4 победителя получат путевки на ЧМ 2026.

Как видим, путь 16 европейских сборных в финальный турнир 23-го чемпионата мира не сложный, а крайне сложный. Но, как говорят, дорогу осилит идущий. Украинские поклонники футбола надеются увидеть на Мундиале и сборную своей страны, вокруг тренера которой Сергея Реброва развернулась настоящая "Санта-Барбара".

В нашей отборочная европейской группе D первые матчи состоялись в сентябре, когда украинская команда набрала лишь очко в двух встречах, проиграв Франции и упустив победу над Азербайджаном.

Напомним, ЧМ 2022 проходил в Катаре. Золотые медали выиграла сборная Аргентины. Серебряные медали достались французам, бронзовые – хорватам.

Лучшим игроком ЧМ был назван капитан чемпионов Лионель Месси. Обладателем "Золотой бутсы" лучшему бомбардиру турнира стал игрок сборной Франции Килиан Мбаппе – он восемь раз огорчал вратарей соперников по ходу Мундиаля.