Шесть голов и двойной пенальти. Англия и Хорватия провели лучший матч ЧМ-2026. Видео

Сборная Англии по футболу с победы начала выступление на чемпионате мира-2026, обыграв Хорватию в результативном матче со счетом 4:2. Команда Томаса Тухеля дважды упускала преимущество по ходу первого тайма, однако после перерыва дожала соперника благодаря голам Джуда Беллингема и Маркуса Рэшфорда.

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С первых минут англичане завладели инициативой и уже на 9-й минуте заработали пенальти после фола Луки Модрича. Гарри Кейн не сумел переиграть Доминика Ливаковича, однако арбитр Клеман Тюрпен потребовал перебить удар, так как хорватский голкипер покинул пределы ворот до удара.

Со второй попытки капитан сборной Англии был точен и открыл счет – 1:0.

Хорваты быстро пришли в себя и постепенно выровняли игру. После нескольких опасных подходов команда Златко Далича добилась своего на 36-й минуте. Петар Сучич вывел Мартина Батурину на ударную позицию, и полузащитник точно пробил мимо Джордана Пикфорда – 1:1.

Однако еще до перерыва англичане вновь вышли вперед. На 42-й минуте Деклан Райс подал угловой, а Кейн выиграл борьбу в штрафной и головой отправил мяч в сетку, оформив дубль.

Казалось, Англия уйдет отдыхать с преимуществом, но в компенсированное время Хорватия снова восстановила равновесие. Иван Перишич выиграл верховую борьбу и сбросил мяч на Петара Мусу, который ударом головой сделал счет 2:2.

В начале второго тайма англичане вновь нанесли удар. На 47-й минуте Джуд Беллингем продемонстрировал индивидуальное мастерство, ворвался в штрафную и пробил в нижний угол. Мяч от штанги влетел в ворота Ливаковича – 3:2.

После этого Англия продолжила доминировать. Кейн мог оформить хет-трик, но хорватский голкипер несколько раз спас команду, отразив опасные удары форварда, Беллингема, Райса, Нико О'Райли и Энтони Гордона.

По ходу второго тайма преимущество англичан по ударам было подавляющим – к 59-й минуте статистика составляла 18:4.

Хорватия пыталась спастись за счет замен и активности Перишича, Сучича и вышедшего на поле Игора Матановича, однако создать по-настоящему опасные моменты в концовке балканской сборной не удалось.

Окончательно вопрос о победителе был снят на 85-й минуте. Букайо Сака разрезающей передачей вывел Маркуса Рэшфорда на ударную позицию, и нападающий хладнокровно отправил мяч в нижний угол ворот – 4:2.

Благодаря победе Англия возглавила группу L с тремя очками, тогда как Хорватия после первого тура остается без набранных баллов. Во втором туре 23 июня англичане встретятся с Ганой, а хорваты сыграют против Панамы.

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