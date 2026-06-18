УкраїнськаУКР
русскийРУС

Шесть голов и двойной пенальти. Англия и Хорватия провели лучший матч ЧМ-2026. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
402
Хорватам дважды удавалось отыграться
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Сборная Англии по футболу с победы начала выступление на чемпионате мира-2026, обыграв Хорватию в результативном матче со счетом 4:2. Команда Томаса Тухеля дважды упускала преимущество по ходу первого тайма, однако после перерыва дожала соперника благодаря голам Джуда Беллингема и Маркуса Рэшфорда.

Гарри Кейн оформил дубль

С первых минут англичане завладели инициативой и уже на 9-й минуте заработали пенальти после фола Луки Модрича. Гарри Кейн не сумел переиграть Доминика Ливаковича, однако арбитр Клеман Тюрпен потребовал перебить удар, так как хорватский голкипер покинул пределы ворот до удара.

В первой попытке Ливакович угадал направление удара

Со второй попытки капитан сборной Англии был точен и открыл счет – 1:0.

Хорваты быстро пришли в себя и постепенно выровняли игру. После нескольких опасных подходов команда Златко Далича добилась своего на 36-й минуте. Петар Сучич вывел Мартина Батурину на ударную позицию, и полузащитник точно пробил мимо Джордана Пикфорда – 1:1.

Однако еще до перерыва англичане вновь вышли вперед. На 42-й минуте Деклан Райс подал угловой, а Кейн выиграл борьбу в штрафной и головой отправил мяч в сетку, оформив дубль.

Казалось, Англия уйдет отдыхать с преимуществом, но в компенсированное время Хорватия снова восстановила равновесие. Иван Перишич выиграл верховую борьбу и сбросил мяч на Петара Мусу, который ударом головой сделал счет 2:2.

В начале второго тайма англичане вновь нанесли удар. На 47-й минуте Джуд Беллингем продемонстрировал индивидуальное мастерство, ворвался в штрафную и пробил в нижний угол. Мяч от штанги влетел в ворота Ливаковича – 3:2.

После этого Англия продолжила доминировать. Кейн мог оформить хет-трик, но хорватский голкипер несколько раз спас команду, отразив опасные удары форварда, Беллингема, Райса, Нико О'Райли и Энтони Гордона.

Ливакович был в ударе

По ходу второго тайма преимущество англичан по ударам было подавляющим – к 59-й минуте статистика составляла 18:4.

Англия доминировала

Хорватия пыталась спастись за счет замен и активности Перишича, Сучича и вышедшего на поле Игора Матановича, однако создать по-настоящему опасные моменты в концовке балканской сборной не удалось.

Окончательно вопрос о победителе был снят на 85-й минуте. Букайо Сака разрезающей передачей вывел Маркуса Рэшфорда на ударную позицию, и нападающий хладнокровно отправил мяч в нижний угол ворот – 4:2.

Благодаря победе Англия возглавила группу L с тремя очками, тогда как Хорватия после первого тура остается без набранных баллов. Во втором туре 23 июня англичане встретятся с Ганой, а хорваты сыграют против Панамы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

СШАсборная Англии по футболусборная Хорватии по футболу
Редакционная политика