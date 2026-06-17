Исторический гол на ЧМ-2026. Сборная Конго сенсационно забила Португалии на последних секундах первого тайма. Видео

Сборная ДР Конго сравняла счет в матче группового этапа ЧМ-2026 против Португалии на пятой компенсированной минуте первого тайма. Форвард Йоан Висса забил первый гол для своей команды в истории выступлений на чемпионатах мира.

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Конго ранее участвовала в турнире лишь один раз в 1974 году под названием Заир и тогда не забила ни одного гола, проиграв все матчи группового этапа.

Счет открыли португальцы уже на 6-й минуте усилиями Жоау Невеша.

В концовке первой половины встречи конголезцы получили право на угловой, после розыгрыша которого Масуаку выполнил диагональную подачу в штрафную, а Висса замкнул её ударом головы, не встретив сопротивления со стороны защитников.

Как сообщал OBOZ.UA, этот матч стал историческим и для соперника: Криштиану Роналду вышел в старте Португалии и стал самым возрастным полевым игроком в истории чемпионатов мира (41 год и 132 дня).

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