На чемпионате мира по хоккею случилась грандиозная сенсация со сборной США. Видео

Сборная США потерпела неожиданное поражение от Латвии на чемпионате мира по хоккею 2026 года в Швейцарии и выпала из зоны плей-офф. Действующие чемпионы мира уступили со счетом 2:4, несмотря на почти двукратное преимущество по броскам.

Видео дня

Американцы считались безоговорочными фаворитами встречи. Перед матчем букмекеры давали на победу США коэффициенты в районе 1.22–1.30, а вероятность успеха латвийской команды оценивалась примерно в 12-13 процентов.

Главным героем встречи стал голкипер сборной Латвии Кристерс Гудлевскис. Вратарь отразил 45 бросков из 47, тогда как всего американцы нанесли 47 бросков по воротам соперника. Латвийцы ответили 22 попытками и реализовали четыре из них.

Дополнительную сенсационность результату придал тот факт, что днем ранее Латвия была разгромлена Финляндией со счетом 1:7. На этом фоне большинство аналитиков прогнозировали уверенную победу США с преимуществом в несколько шайб.

Поражение серьезно осложнило положение американской команды в группе A. После пяти матчей США имеют пять очков и находятся вне зоны четвертьфинала, а Латвия поднялась на четвертое место и вошла в топ-4.

Исторически сборная США также имела заметное преимущество в очных матчах чемпионатов мира. До этой игры американцы одержали 12 побед при трех поражениях в основное время.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сборная Венгрии по хоккею добыла разгромную победу над командой Великобритании в четвертом туре группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Швейцарии. Соседи Украины были сильнее соперника со счетом 5:0 и благодаря этому укрепила свои шансы остаться в элитном дивизионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!