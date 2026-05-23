УкраїнськаУКР
русскийРУС

На чемпионате мира по хоккею случилась грандиозная сенсация со сборной США. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
612
На чемпионате мира по хоккею случилась грандиозная сенсация со сборной США. Видео

Сборная США потерпела неожиданное поражение от Латвии на чемпионате мира по хоккею 2026 года в Швейцарии и выпала из зоны плей-офф. Действующие чемпионы мира уступили со счетом 2:4, несмотря на почти двукратное преимущество по броскам.

На чемпионате мира по хоккею случилась грандиозная сенсация со сборной США. Видео

Американцы считались безоговорочными фаворитами встречи. Перед матчем букмекеры давали на победу США коэффициенты в районе 1.22–1.30, а вероятность успеха латвийской команды оценивалась примерно в 12-13 процентов.

На чемпионате мира по хоккею случилась грандиозная сенсация со сборной США. Видео

Главным героем встречи стал голкипер сборной Латвии Кристерс Гудлевскис. Вратарь отразил 45 бросков из 47, тогда как всего американцы нанесли 47 бросков по воротам соперника. Латвийцы ответили 22 попытками и реализовали четыре из них.

Дополнительную сенсационность результату придал тот факт, что днем ранее Латвия была разгромлена Финляндией со счетом 1:7. На этом фоне большинство аналитиков прогнозировали уверенную победу США с преимуществом в несколько шайб.

На чемпионате мира по хоккею случилась грандиозная сенсация со сборной США. Видео

Поражение серьезно осложнило положение американской команды в группе A. После пяти матчей США имеют пять очков и находятся вне зоны четвертьфинала, а Латвия поднялась на четвертое место и вошла в топ-4.

На чемпионате мира по хоккею случилась грандиозная сенсация со сборной США. Видео

Исторически сборная США также имела заметное преимущество в очных матчах чемпионатов мира. До этой игры американцы одержали 12 побед при трех поражениях в основное время.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее сборная Венгрии по хоккею добыла разгромную победу над командой Великобритании в четвертом туре группового этапа чемпионата мира, который в эти дни проходит в Швейцарии. Соседи Украины были сильнее соперника со счетом 5:0 и благодаря этому укрепила свои шансы остаться в элитном дивизионе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

ШвейцарияЧемпионат мира по хоккею
Редакционная политика