'Мы довольны в моменте, но...' Ребров назвал главную опасность для сборной Украины перед матчем с Боснией

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров выразил надежду на то, что легионеры национальной команды смогут поддерживать хорошую форму до игры плей-офф отбора Евро-2024 с Боснией и Герцеговиной 21 марта. Он отметил, что именно этот фактор станет одним из важнейших в поединке.

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Об этом Ребров заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Наставник "сине-желтых" напомнил, что до встречи с боснийцами еще целых два месяца и за это время все может поменяться. Он также отметил позитивные изменения в игре своих подопечных в топ-чемпионатах Европы.

"Я очень рад, что сейчас имеют постоянную практику Довбик, Зинченко, Миколенко, Цыганков. Больше времени начали предоставлять Мудрику "Челси" и Малиновскому в "Дженоа". Мы довольны в моменте, но еще раз напоминаю, повторюсь – матч с Боснией 21 марта. Неизвестно, в какой форме будут ребята до того времени. Важно сейчас следить за игроками и проследить, в какой форме они предстанут перед решающими матчами сборной", – сказал Ребров.

Ранее президент Европейского футбольного союза (УЕФА) Александер Чеферин вызвал переполох в Боснии после звонка Владимиру Зеленскому. Кроме того, сборная Украины получила "фартовое решение" по матчу палей-офф отбора Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно неожиданное решение УЕФА по матчу отбора к чемпионату Европы-2024 между сборными Украины и Боснии.

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