Чтобы не играть в Москве, будущая звезда 'Динамо' сбежал из аэропорта на погрузчике: футболиста заманивал в столицу СССР сам Лев Яшин

Во времена СССР московские клубы пытались заполучить всех лучших футболистов Союза и, если надо, не стеснялись в методах, как, например, ЦСКА, ведь армия могла сделать специальный наряд практически на любого. Положили в Москве глаз и на будущую легенду киевского "Динамо" и тренера сборной Украины Леонида Буряка, которому даже пришлось сбегать из аэропорта с помощью тачанки.

OBOZ.UA решил вспомнить, как московские команды охотились за пятикратным чемпионом СССР, обладателем Кубка Кубков и Суперкубка УЕФА и бронзовым призером Олимпиады-1976 в Монреале.

Леонид Буряк начинал свою карьеру в родной Одессе и в начале 70-х считался восходящей звездой "Черноморца". В сезоне 1972 года полузащитник впервые попал в список лучших футболистов УССР, после чего оказался желанным усилением для многих команд Союза.

В 1972-м за 19-летним полузащитником выстроились почти все большие клубы СССР. Как вспоминал сам одессит, в один год его приглашали к себе сразу шесть команд. А московские "Динамо" и ЦСКА даже едва не подписали молодой талант.

Первым ход сделало "Динамо", использовав для своих целей одного из лучших вратарей в истории футбола Льва Яшина, который как раз завершил карьеру игрока и остался в столичном клубе на административной должности.

"Меня посадил в самолет Лев Иванович Яшин, взял за руку и говорит, что я должен играть в московском "Динамо". Меня встретили в Москве, отвезли в гостиницу", – вспоминал позже переговоры с российской командой Буряк.

Молодой полузащитник послушал старшего коллегу, сел в самолет и полетел в Москву, где Леонида встретили и отвезли в гостиницу. Казалось, что переход Буряка в "Динамо" – дело по-сути решенное. Но ночью одесский футболист понял, что не хочет переезжать в Москву.

"Ночью меня осенило. Я встал и подумал: "Что я здесь делаю? Я не могу понять этого город громадный. Нет ни родителей, не моей любимой Одессе". У меня в кармане было ограниченное количество денег – где-то 12 рублей. Но мне хватило 10 рублей, чтобы ночью взять такси, приехать во Внуково, купить билет на самолет и вернуться обратно в Одессу", – рассказывал Буряк.

Не успел Буряк отбиться от одних представителей Москвы, как его едва не заарканили другие. Чтобы не оказаться в рядах ЦСКА, украинскому футболисту пришлось бежать из аэропорта, воспользовавшись помощью водителя погрузчика.

"Как раз был такой период, когда советская армия, ЦСКА, могли сделать специальный наряд на любого человека и призвать его в армию. Меня начали преследовать. А когда я прилетал с молодежной сборной СССР в Шереметьево, то произошел один курьезный случай. Мне сказали, что меня встречает администратор, чтобы забрать и все было как надо", – отметил Леонид.

"И я договорился с грузчиком, который перевозил вещи. Он мне говорит: "Я тебя выручу. Садись в эту тачанку, которая возит багаж". И так меня из Шереметьево-1 перевезли в Шереметьево-2. Там я сел в такси и уехал. И это меня спасло", – признался Буряк.

После возвращения в Одессу Леонид взял такси до Николаева и прилетел в Киев, где начал вести переговоры с местным "Динамо", которое тоже было заинтересовано в молодом игроке. В своем первом матче в столичном клубе в 1973-м Леонид вышел на замену в поединке против ереванского "Арарата", забил гол и помог команде победить со счетом 3:1.

В Киеве Буряк подружился с Олегом Блохиным и стал одним из лидеров команды Валерия Лобановского, который делать на него ставку вплоть до 1985 года: "За время, проведенное в "Динамо", у меня ни один год не прошел "вхолостую" – или Кубок выиграли, или чемпионат, или Суперкубок, или Кубок кубков, или олимпийские медали".

А в Москве будущий тренер сборной Украины все-таки поиграл, но только в "Торпедо" в середине 80-х. И за два года в команде завоевал Кубок СССР.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что первый рекордсмен СССР из "Динамо" симулировал, чтобы не играть в ненавистной Москве, бил уникальную дугу и словил "извращенца".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!