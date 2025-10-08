Россиянка Алсу Миназова пожаловалась на негативное отношении к ней и ее партнерам по сборной на чемпионате мира по гребному слалому, который состоялся в Австралии. По словам представительницы страны-агрессорки, многие соперники просто игнорировали ее присутствие.

Об этом Миназова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. 27-летняя спортсменка из Уфы отметила, что многие спортсмены просто с ней не здоровались во время турнира, но большинство якобы тепло общались и поздравляли с завоеванной медалью.

"Есть люди, которые, конечно, не совсем рады нас видеть. Они могут с нами не здороваться и так далее. Но большинство спортсменов приняли нас очень тепло, общались. И когда я узнала, что стала вице-чемпионкой мира, то многие подходили, обнимали и поздравляли. Это было безумно ценно для меня", – сказала Миназова.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился на соседей России после того, как Литва не выдала визы гребцам из РФ для участия в мундиале.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская гребчиха Людмила Лузан откровенно призналась, как относится международное сообщество к "нейтральным" спортсменам из РФ и РБ.

