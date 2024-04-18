Милевский возобновил карьеру футболиста. Назван новый клуб экс-форварда сборной Украины

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский объявил о возвращении в футбол. 39-летний уроженец Минска будет выступать за столичный медиаклуб IGNIS.

За IGNIS играют футбольные агенты и функционеры, а также журналисты и блогеры. Клуб является одним из организаторов Украинской футбольной медиалиги. На матчах регулярно проводятся сборы для ВСУ.

У себя в Instagram IGNIS выложил видеопрезентацию, отметив, что Артем уже две недели работает с командой. По словам украинца он в восторге от атмосферы в клубе, а также доволен тем, как проходят занятия.

"После тренировки болело все. Я даже в "Динамо" столько не бегал", – цитирует Милевского пресс-служба IGNIS .

Как сообщал OBOZ.UA, Артем Милевский в период с 2002 по 2013 год провел за киевское "Динамо" 278 матчей, забив 86 голов.

В футболке сборной Украины с 2006 по 2012 год принял участие в 50 поединках, отметившись 8 забитыми мячами.

Не так давно Милевский открыл для себя общественный транспорт. Экс-динамовец у себя в соцсетях выложил видео, где он пораженный сидит в автобусе где-то в Киеве.

Ранее Артем Милевский и Евгений Селезнев побывали на фронте. Игроки посетили 79-ю отдельную десантно-штурмовую Таврическую бригаду и сделали несколько фотографий с воинами, которые защищают нашу Родину от российских оккупантов.

В сентябре минувшего года в сети появилось видео с Милевским, которое шокировало болельщиков.

Они потребовали от друзей срочно спасать футболиста. Позже стало известно о его госпитализации. За время лечения Артем закодировался и сбросил 20 килограммов.

Как сообщал OBOZ.UA, в январе к Артему Милевскому пришли с обыском сотрудники департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

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