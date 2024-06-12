Легендарный аргентинский футболист Лионель Месси сообщил, что "Интер Майами" будет его последним клубом. 36-летний нападающий выступает в США с 2023 года.

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"Я люблю играть в футбол, наслаждаюсь всем гораздо больше, потому что понимаю, что с каждым разом [у меня] все меньше и меньше [времени]", – приводит слова капитана сборной Аргентины инсайдер Фабрицио Романо.

Месси перешел в "Интер Майами" 15 июля 2023 года. Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" подписал контракт с американской командой с зарплатой 54 миллиона долларов на два сезона с возможными бонусами в размере 8 миллионов долларов.

С того времени сыграл во всех турнирах 29 матчей, забив 25 мячей и сделав 16 результативных передач.

В декабре прошлого года Месси сделал подарок тогда еще главнокомандующему Вооруженными силами Украины Валерию Залужному.

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