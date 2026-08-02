Марокканская футболистка погибла, пытаясь доплыть до испанской Сеуты

Марокканская футболистка Фатен Бен Амар Эль Азизи погибла во время попытки вплавь добраться до испанской Сеуты на фоне масштабного миграционного кризиса на границе Марокко и Испании. Спортсменка стала одной из десятков жертв массового перехода, в ходе которого многие люди пытались попасть на территорию испанского анклава.

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По данным испанских властей, за последние дни более 60 тысяч человек попытались пересечь границу с Сеутой. В результате происшествий погибли не менее 74 человек на испанской стороне, а марокканские медиа сообщают еще как минимум о 16 погибших, большинство из которых утонули в районе города Фнидек.

Фатен Бен Амар Эль Азизи выступала за женскую команду клуба "Магреб Атлетик Тетуан". О ее гибели сообщил сам клуб, отметив, что футболистка отправилась в путь в надежде найти лучшие возможности за пределами родной страны.

"Она не искала славы или приключений, а стремилась к лучшей жизни и будущему, которое, как ей казалось, ждало ее по другую сторону границы", - говорится в заявлении клуба.

В "Магреб Атлетик Тетуан" подчеркнули, что девушка надеялась открыть для себя новый жизненный путь, однако ее путешествие завершилось трагедией в море до достижения побережья Сеуты.

Соболезнования в связи со смертью спортсменки выразил и Союз профессиональных футболистов Марокко. Организация заявила, что глубоко скорбит из-за трагической гибели игрока и поддерживает ее родных, близких и представителей футбольного сообщества.

Фатен Бен Амар Эль Азизи выступала в региональном чемпионате Марокко. Ее двоюродный брат Абдессамад Эль Азизи также был футболистом и играл за несколько марокканских клубов.

Гибель спортсменки произошла на фоне одной из крупнейших миграционных волн последних лет на границе Марокко и Испании. Родственники многих пропавших без вести продолжают искать информацию о своих близких, которые после попытки пересечения границы не выходят на связь.

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