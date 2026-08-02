УкраїнськаУКР
русскийРУС

Марокканская футболистка погибла, пытаясь доплыть до испанской Сеуты

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
684
Фатен Бен Амар Эль Азизи выступала в региональном чемпионате страны
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Марокканская футболистка Фатен Бен Амар Эль Азизи погибла во время попытки вплавь добраться до испанской Сеуты на фоне масштабного миграционного кризиса на границе Марокко и Испании. Спортсменка стала одной из десятков жертв массового перехода, в ходе которого многие люди пытались попасть на территорию испанского анклава.

По данным испанских властей, за последние дни более 60 тысяч человек попытались пересечь границу с Сеутой. В результате происшествий погибли не менее 74 человек на испанской стороне, а марокканские медиа сообщают еще как минимум о 16 погибших, большинство из которых утонули в районе города Фнидек.

В Испании произошёл массовый прорыв мигрантов.

Фатен Бен Амар Эль Азизи выступала за женскую команду клуба "Магреб Атлетик Тетуан". О ее гибели сообщил сам клуб, отметив, что футболистка отправилась в путь в надежде найти лучшие возможности за пределами родной страны.

"Она не искала славы или приключений, а стремилась к лучшей жизни и будущему, которое, как ей казалось, ждало ее по другую сторону границы", - говорится в заявлении клуба.

Фатен Бен Амар Эль Азизи выступала за женскую команду клуба «Магреб Атлетик Тетуан»

В "Магреб Атлетик Тетуан" подчеркнули, что девушка надеялась открыть для себя новый жизненный путь, однако ее путешествие завершилось трагедией в море до достижения побережья Сеуты.

Соболезнования в связи со смертью спортсменки выразил и Союз профессиональных футболистов Марокко. Организация заявила, что глубоко скорбит из-за трагической гибели игрока и поддерживает ее родных, близких и представителей футбольного сообщества.

Мигранты на пляже Тарахаль.

Фатен Бен Амар Эль Азизи выступала в региональном чемпионате Марокко. Ее двоюродный брат Абдессамад Эль Азизи также был футболистом и играл за несколько марокканских клубов.

Гибель спортсменки произошла на фоне одной из крупнейших миграционных волн последних лет на границе Марокко и Испании. Родственники многих пропавших без вести продолжают искать информацию о своих близких, которые после попытки пересечения границы не выходят на связь.

Анклав просит ввести войска.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Испания
Редакционная политика