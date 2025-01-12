Мама футболиста 'Боруссии' стала тренером клуба УПЛ. Фото

Юлия Кревсун, мама полузащитника юношеской команды дортмундской "Боруссии" Данила Кревсуна, вошла в тренерский штаб "Колоса" из Коваливки. 44-летняя винничанка будет помогать тренеру по фитнесу Виталию Мандзюку.

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Ранее Юлия занимала аналогичную должность в женской команде этого клуба.

Кревсун – известная украинская легкоатлетка, специализировавшаяся в прошлом на беге на 800 метров.

Она является мастером спорта международного класса и представляла Украину на Олимпийских играх в Пекине (2008) и Лондоне (2012).

Данило Кревсун перешел в "Боруссию" в январе 2023 года, подписав 3-летний контракт. В марте 2024 года Кревсун дебютировал за юношескую сборную Украины и отметился голом в матче против Северной Македонии.

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