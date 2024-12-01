Магучих стала лучшей атлеткой года в небеговых дисциплинах по версии World Athletics

Знаменитая украинская легкоатлетка Ярослава Магучих получила звание лучшей спортсменки в небеговых дисциплинах по версии World Athletics. Эта награда стала признанием ее выдающихся достижений в 2024 году.

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В течение года 23-летняя днепрянка завоевала три важных титула – золотую медаль Олимпийских игр-2024, стала чемпионкой Европы, а также победительницей "Бриллиантовой лиги". Кроме того, она установила мировой рекорд в прыжках в высоту, преодолев планку на высоте 2,10 м, что стало историческим событием для мировой легкой атлетики.

В голосовании Магучих обошла сильную конкурентку – олимпийскую чемпионку по семиборью Нафиссата Тиам из Бельгии. Это подтверждает ее безоговорочное лидерство в прыжках в высоту и признание на международном уровне.

Для Ярославы эта награда стала новым важным этапом в карьере. Она еще раз доказала, что украинские спортсмены могут быть лучшими в мире, вдохновляя тысячи людей своими успехами и настойчивостью.

Как сообщал OBOZ.UA, Магучих 3 ноября завоевала титул лучшей балканской спортсменкой года. Украина с 2016 года является членом Балканской ассоциации легкой атлетики.

27 октября наша Рося стала обладательницей награды "Лучшая легкоатлетка Европы".

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