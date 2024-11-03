Магучих признана лучшей балканской атлеткой года

Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих стала лучшей балканской спортсменкой года. Украина с 2016 года является членом Балканской ассоциации легкой атлетики.

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"Поздравляем Ярославу Магучих из Украины с признанием лучшей балканской атлеткой года. Ее исключительные выступления в прыжках в высоту поднесли балканскую легкую атлетику на мировую арену, и мы рады видеть, как она сияет", – говорится в сообщении.

27 октября 23-летняя днепрянка стала обладательницей награды "Лучшая легкоатлетка Европы".

Отметим, что на 8-м этапе Бриллиантовой лиги в Париже Магучих побила мировой рекорд в женских прыжках в высоту, который держался с 1987 года. Ярослава стала первой женщиной в истории, которая прыгнула на высоту 2,10 м.

Спустя месяц Магучих завоевала золотую медаль Олимпийских игр-2024 в прыжках в высоту.

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