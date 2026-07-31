Лунин в списке? Моуриньо решил выгнать из "Реала" 6 футболистов

Новый главный тренер мадридского "Реала" Жозе Моуриньо определился со списком футболистов, которые должны покинуть команду. Португальский специалист назвал шесть игроков, на которых не рассчитывает в новом сезоне. Среди них не значится вратарь сборной Украины Андрей Лунин.

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Об этом информирует авторитетное издание Cadena SER. Особенный, как называют Моуриньо, решил отказаться от услуг защитников Рауля Асенсио и Ферлана Менди, полузащитников Франко Мастантуоно и Эдуардо Камавинги, а также форвардов Эндрика и Гонсало Гарсии.

Кроме того, большие шансы покинуть "королевский клуб" у француза Орельена Тчуамени и бразильца Винисиуса Жуниора, к которому предметній интерес проявляют английские "Арсенал" и "Манчестер Сити". Причем его контракт с "Реалом" действует до лета будущего года.

Известно, что новичками мадридского гранда уже стали Ибрахим Конате, Дензел Думфрис, Марк Кукурелья и Бернардо Силва. Ожидается подписание сенегальца Яна Диоманде за 135 миллионов евро. Также пополнить "Реал" может лучший игрок чемпионата мира 2026 года Родри.

Как сообщал OBOZ.UA, Жозе Моуриньо принял решение по конкуренту Андрея Лунина в мадридском "Реале" Тибо Куртуа, лишив его капитанской повязки.

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