Лучший теннисист мира женится на 22-летней россиянке после 5 месяцев отношений. Фото

Первая ракетка мира Янник Синнер сделал предложение Анне Калинской, сообщает Corriere dello Sport со ссылкой на итальянский еженедельник DiPiu. Это событие произошло на вечеринке в Нью-Йорке (США). Девушка ответила согласием.

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25-летний итальянец и 22-летняя российская теннисистка объявили о своих отношениях в мае этого года через два месяца после окончания Roland Garros.

Тогда после травяного турнира Большого шлема Синнер и Калинская засветились вместе на популярном итальянском курорте Порто-Черво, в Сардинии.

Анна Калинская живет и тренируется в США, в городе Майами. Отец Анны – Николай Дмитриевич – начальник сборной России по бадминтону, в прошлом бадминтонист, мастер спорта СССР. Мать теннисистки также была бадминтонисткой, а впоследствии работала детским тренером. Брат Николай — футболист, полузащитник "Пари Нижний Новгород".

До Синнера Анна встречалась с австралийским теннисистом Ником Кирьосом.

Калинская является победительницей трех турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции-2015); победительница одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2016).

В 2015-м в США смогла выйти в финал юниорского турнира Большого шлема в парном разряде. Бывшая третья ракетка мира в юниорском рейтинге.

Лучшими достижениями во взрослой карьере является выход в четвертьфинал Australian Open-2023. В 2022-м и 2024 годах смогла пробиться во второй раунд Roland Garros. Ее топовое выступление на Wimbledon состоялось в 2021 год (также 2-й раунд).

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